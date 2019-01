Ett härligt drama av bästa kvalitet – hetaste snackisarna från Broberg–Bollnäs

Matchen i korthet: Broberg kom ut med överväxeln påkopplad från start, och det tog Bollnäs lite på sängen här. Martin Söderberg smällde in Brobergs andra hörna i den elfte minuten, och sedan var det bara ett inspirerat och frejdigt Broberg för hela slanten. 2–0 var ett konstigt bandymål, men också helt rättvist. Men sedan, och det var helt oförmodat, kunde Bollnäs studsa tillbaka med två snabba mål inom tre minuter – ett inspel som studsade in och en kanon på hörna av Patrik Nilsson. Rättvisa skipades i halvleken när Jonas Nygren på egen hand kunde prickskjuta in 3–2.

Andra halvlek blev en annan historia, och mestadels färgad blåorange när Bollnäs gnuggade sig in alltmer i matchen. M;ed dryga kvarten kvar dundrade Patrik Nilsson in kvitteringen på ett frislag från långt håll, och under den dramatiska slutfasen var Bollnäs snäppet närmare ett segermål. Men Broberg hade också några vassa chanser. Krysset till slut tämligen rättvist.

► Brobergs explosiva start

Det här var halvleken när Broberg struntade i den generella motvinden, glömde bort alla skador – och satte full fart från start i en härligt explosiv första halvlek.

Det var typ "gamla" Broberg med det där klassiska och välbekanta ryska draget i en bred offensiv. Det gav också utdelning, och kunde ha gett ännu mer. Något som ger hopp för framtiden...

► Konstiga målen

Det var ett himla sväng, och då kan det ibland uppstå märkliga situationer. Och de kan ibland leda ändra fram till oförmodade mål.

Som när Adam Wijks långa lyra når fram till Jonas Engström som, hårt trängd, lyckas virka bollen med knapp styrfart under en liggande Niklas Prytz i Bollnäs mål för 2–0.

Men ännu konstigare var Samuli Helavuoris flippade inspel från vänsterkanten som passerade tre hemmaspelare, plus målvakten Henrik Rehnvall, och studsade hela vägen in i mål. Det var ett REA-mål som gav Bollnäs reducering till 1–2 och ny energi, frågan är vad som hänt om Broberg gjort 3–0, vilket låg mer i luften...

► Derbydraget

Det var ett derby med underhållande drag både på och utanför isen.

Det blev en mäkta svängig och händelserik match där lagen hade en halvlek vardera. Ett härligt drama av bästa kvalitet, helt enkelt.

På läktaren var det fullt ös när 1 734 åskådare lät som det dubbla – om det berodde på den speciella akustiken i Helsingehus Arena eller en mer påtaglig partystämning en fredagkväll – det är frågan. Men stämningen var hög, och det hela matchen ut.

► Svennes "heta" hemkomst

Supportrarna i Broberg hade före matchen låtit antyda att coach Svenne Olsson skulle få ett "varmt" mottagande när han kom hem till Söderhamn – men på "fel" sida.

Men av det märktes knappt något alls, det kändes snarare som just ett varmt mottagande. Kanske kan det spela in att 20 år i gulsvart tjänst ändå förtjänar sin respekt.

► Patrik Pang Pang

Återigen – detta värde av att ha en skrapskytt i laget som kan leverera när det behövs som bäst. Patrik Nilssons hejdundrande kanon till hörnsmäll till 2–2 lyfte närpå buren i arenan. Tur ingen kom i vägen där.

Och det påpassliga distansskottet – vi snackar nog sådär 34 meter här – på petat frislag blev värt en poäng till slut.

MATCHFAKTA – BANDY Elitserien

Broberg–Bollnäs 3–3 (3–2)

Mål: 1–0 (11, hörna) Martin Söderberg (Joel Edling), 2–0 (14) Jonas Engström (Adam Wijk), 2–1 (36) Samuli Helavuori (Andreas Westh), 2–2 (39, hörna) Patrik Nilsson (Markus Ståhl), 3–2 (44) Jonas Nygren, 3–3 (74, frislag) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs).

Hörnor: 7–12 (4–5)

Utvisningar: Broberg 3 x 10, Bollnäs 1 x 10.

Domare: Jacob Liljegren.

Publik: 1 734.