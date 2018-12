En hejdundrande derbyfest med extra drag – hetaste snackisarna från Bollnäs–Edsbyn

Matchen i korthet: Det blev en mycket kontrollerad, och ganska försiktigt värderande, första halvlek från båda lagen. Kompakta försvar släppte inte till många lägen. Edsbyn lyckades bryta dödläget med mål på straff, och snabbt nog öka på till 2–0 genom Marcus Persson från nära håll. Bollnäs studsade tillbaka på en omdiskuterad hörna, där Kasper Milerud höll sig framme och forcerade in returen.

I andra halvlek fick Bollnäs en rivstart när Samuli Helavuori kunde kvittera redan efter 32 sekunder, och Oskar Westh höll sig framme och gav Giffarna ledningen. Men efter en timeout kom Edsbyn ut med ny energi och smällde in tre raka mål på tolv minuter. Det var en käftsmäll som Bollnäs inte orkade hämta sig ifrån.

►Timeout som fick effekt

Bollnäs hade just rivstartat andra halvlek med två snabba mål på tolv minuter – och tagit ledningen med 3–2 – när Magnus "Kuben" Olsson snabbt begär en timeout. Det blev en kraftsamling för Edsbyn, som satte igång spelet med en ny växel. De rödblå skapade genast lägen och kunde göra tre mål de närmsta tolv minuterna för ett rejält derbygrepp. Och det släppte aldrig Edsbyn.

► Smällen som (nästan) tände Sävstaås

I slutet av första halvlek så drev Joel Wigren snett över banan in på Edsbyns planhalva. Edsbyjunioren Ted Hedell tog närkampen och bollen. Wigren kämpade tillbaka den och Hedell hamnade i en snurr där klubban fortsatte i en vid båge och träffade med full kraft i bakhuvudet på Bollnässpelaren.

Den smällen tände publiken ordentligt som ropade på matchstraff och rött kort.

Men det ska tilläggas: Hedell åkte direkt fram och kollade hur det gick när han såg vad som hänt – och Wigren var snabbt uppe på benen. Så någon medveten fulhet var det inte.

► Publikfest – med extra drag

Jodå, visst blev det "mer än bara en bandymatch" när Bollnäs GIF bjöd in till klassikermöte, det blev en hejdundrande derbyfest med extra drag. Många var tidigt på plats för att ta del av mat-och dryckesmässan plus fräsigt drag med en flygande show där både skidåkare och crosshojar voltade högt upp i luften. Även runt arenan inför och under match var det hög stämning. Som brukligt.

Och den stolta publiksiffran 6 857 åskådare var drygt tusen fler än på Stockholmsderbyt mellan Tellus och Hammarby.

► Julstjärnor som inte fick glänsa

Patrik Nilsson krigade stenhårt i Bollnäs offensiv, jagade energiskt lägen – men fick inte många mot ett kompakt rödblått försvar. Det blev några heta dueller med Jocke Svensk.

Tuomas Määttä, som varit så briljant de senaste matcherna, gjorde samma sak i Edsbyn. Men inte heller den finske blixten fick särdeles effekt på sina åkningar mot ett lika kompakt försvar.

►Avgörande skytte

Det är bara så typiskt, att det är Edsbyns notoriska gunslingers Mattias Hammarström och Jonas Edling som till slut blir den avgörande skillnaden i en helt jämn kamp. Ovärderligt att ha i vapenarsenalen för Edsbyn. Och den här gången värt en tung derbyseger.

► Matchbollen som landade på fel ställe

Planen var att matchbollen skulle levereras från luften av en skärmflygare och ned i "plocken" på en väntande Niklas Prytz, Bollnäs reservmålvakt för dagen. Som väntade. Och väntade. Och...men till slut meddelades att vädret inte var gynnsamt nog för en överflygning på arenan. Bollen landade vid travbanan.

MATCHFAKTA – BANDY Elitserien, annandagen

Bollnäs–Edsbyn 3–5 (1–2)

Mål: 0–1 (36, straff) Mattias Hammarström, 0–2 (40) Marcus Persson, 1–2 (42, hörna) Kasper Milerud, 2–2 (46) Samuli Helavuori (Ville Aaltonen), 3–2 (58) Oskar Westh, 3–3 (67) Mattias Larsson, 3–4 (72) Mattias Hammarström (Tuomas Määttä), 3–5 (79) Jonas Edling (Mattias Hammarström).

Hörnor: 4–6 (2–3).

Utvisningar: Bollnäs 1 x 10, Edsbyn –.

Domare: Jonas Kandell.

Publik: 6 857.