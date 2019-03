Edsbyns tränare om mästarlagets sorti, säsongen och en kritiserad spark: "Några få sekvenser som blir avgörande"

Den rödblå fanan vajade ändå högt i Sparbanken Lidköping Arena.

Det blev visserligen snöplig sorti i förlängningen efter Johan Esplunds soloshow – men Magnus "Kuben" Olsson var stolt över säsongens sista prestation.

– Visst är det så, ändå känns det efter en sån kraftsamling att det hade varit pricken över i att tagit matchserien ett snäpp till. Det går knappast vara så mycket närmare, de gör mål på övertid och mål i slutet av sudden, säger Magnus "Kuben" Olsson – som inte är särskilt angelägen att dröja vid matchens mest omtwittrade situation.

Den där Villas libero Martin Johansson måttar en spark mot Tuomas Määttä efter Edsbyns kvittering till 2–2 i den 66:e minuten.

– Alltså, nä, jag har inga kommentarer om den. Det blev ju ett drev på sociala media, men jag tycker inget särskilt. Och det blev ju ingenting heller.

Nej, det kom ingen anmälan till DN. Men enligt uppgift ska ledare från Edsbyn sökt upp domare Daniel Labe efter matchen och visat en filmsnutt från händelsen?

– Jaså? Jag var då inte inblandad, i så fall. Och jag känner inte till att någon annan skulle ha gjort det heller, säger "Kuben" Olsson.

Med en låg och väl samlad försvarslinje och ett lågt tempo fick Edsbyn den önskade matchbilden – och det var nära att den defensiva taktiken skulle bära hela vägen till en fjärde match.

– Tja, det fattades väl bara lite mer flyt. Det kändes otroligt bra när vi fick in 3–2 och de stångar på utan att få några jättelägen, samtidigt som klockan tickar mot 92 minuter. Då skickar de in en boll som Jocke Andersson styr in bakom ryggen. Det är hårt, men jag kan inte säga att vi skulle ha agerat annorlunda, säger Magnus Olsson.

Vad var den avgörande skillnaden i år jämfört med i fjol när ni lyckades vände 0–2 till 3–2?

– Det finns flera komponenter. Villa har i princip samma gäng, men har också fyllt på med Johan Löfstedt och Jocke Andersson. Samtidigt tappade vi redan före säsong erfarenhet från tolvhundra elitmatcher i Daniel Liw och Stefan Larsson, och sedan ytterligare femhundra med skadan på Daniel Välitalo. Och när vi skulle starta vändningen så fick dessutom Jocke Svensk stå på sidan. Så de kom ju in förstärkta, medan vi var lite vingklippta. Förra året hade vi dessutom tredje matchen på hemmaplan. Allt det här gjorde ju uppgiften mycket tuffare i år, men det hade allt varit spännande att se vad som kunde ha hänt om vi hade nypt den här matchen.

Någonting du känner att ni kunde och borde ha gjort annorlunda – en mer defensiv taktik även i den andra matchen hemma kanske?

– Nja, jag vet inte. Det är klart man alltid klurar efter förlorade matcher, vad som kunde ha gjorts för ett annat resultat. Men där ville vi spela vårt eget mer offensiva spel och matcha Villa i det också. Och spelmässigt är vi tillräckligt bra, det är några få sekvenser och individuella misstag som blir avgörande. Efter 2–3 i början av andra halvlek har vi en bra period, med het chans för Tommi Määttä och när Mattias Hammarström får en kanonträff – men då täcker Martin Andreasson bort skottet precis och ett flipp och fem sekunder senare ligger bollen i vårt mål. Samma sak när Villa gör 6–3, vi är uppe och skjuter men de kan vända och sätta bollen, säger Magnus "Kuben" Olsson.

Totalt sett – vad var det mest positiva under säsongen?

– Mycket det att laget har vuxit och blivit allt bättre efter en tuff höst. Sedan är jag otroligt nöjd med beslutet att förnya Mattias Hammarström och ge honom en roll på mittfältet, där fick han chansen att bevisa vilka kvaliteter som bandyspelar det finns i den kroppen.

Det unga gardet har också fått ta rejält med plats – en medveten strategi att investera i framtida avkastning?

– Bänken har präglats av ungdomlig entusiasm, men vi hade heller inte fler seniorer att stoppa in. Till en del har det varit en medveten form av utbildning, de unga behöver möjligheten att spela och göra bra saker. Det är en viktig del att hjälpa och stötta dem i det.

Något mer negativt som bör bli bättre nästa säsong?

– Jag ser gärna en högre nivå på hösten, så att vi också kan start på en högre nivå i serien. För mig blir det också en stor skillnad, den här säsongen var jag färsk som huvudtränare och har lärt mig saker hela tiden. Nästa säsong kan jag också starta på annan nivå tillsammans med laget.

Några nyförvärv på önskelistan?

– Jag har inte funderat så mycket på detaljerna. Men vi har ju våra ungdomar som varit med och kört, och det finns fler på väg. Ska vi in med någon, då ska det vara en spelare som går rakt in och som höjer kvaliteten kraftigt. Det är alltid välkommet med spelare som kan göra skillnad, såklart. Många av toppgängen har ju lite bredare trupper, se bara på Västerås med två seniorer som får stå på läktaren varje match. Den bredden kan vara betydelsefull, då går det att vila spelare och det blir ju alltid skador och sjukdomar.

På tal om skador – finns det någon chans att Daniel Välitalo kommer tillbaka i spel igen?

– Nej, det tror jag inte. Jag ska inte säga säkert till hundra procent, men vad jag förstår så har han spelat sin sista match på elitnivå. Det är så sorgligt.

Till sist – vilket lag tror du tar över på tronen?

– Jag lade min röst på Villa före säsongen. Med det lag de har så går de in i finalen som favorit, helt klart. Men...det finns många parametrar där. Vi vet själva vad som gäller när det handlar om en enda match, och vädret kan också spela sin roll.

Kommer du själv att vara på plats?

– Jag vet inte helt säkert ännu, men troligen blir det så. Det är alltid trevligt att vara med på finalfesten.

