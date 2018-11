Edsbyns IF tuffa beslut – säger upp hallavtalet med kommunen: "Vi får kämpa ihop det med nöd och näppe varje år"

MISSA INTE: Bandypuls sänder samtliga matcher från fyrnationsturneringen i Rättvik

Edsbyns tyngsta ekonomiska post att få ihop är driften av Svenska Fönster Arena. När driftsbidraget från kommunen är slut så återstår det varje år i snitt 2,8 miljoner kronor som klubben själv måste betala.

En situation som är ohållbar menar klubben.

– Vi har haft det såhär ett tiotal år, men ska vi verkligen slita ihjäl oss för att driva en arena? Det är klart vi ska betala för att spela, men det är så sjukt stora pengar. Utav de jag haft kontakt med så är ingen klubb i närheten av vår kostnad, säger Edsbyns tillförordnade ordförande Lars Lindh.

I ett pressmeddelande som gick ut efter lunch på torsdagen så beskriver Edsbyns IF sina förutsättningar ingående, bland annat redovisar de sina uppskattningar av vad föreningen drar in till kommunen varje år i form av elever på bandygymnasiet, goodwill och skatteintäkter – en totalsumma klubben menar drar in dryga fyra miljoner kronor.

– Det är inte så att Edsbyns IF är tärande för kommunen och dessutom så gör vi en jäkla PR för orten. Vi tog beslut i går på styrelsemötet att vi kan inte fortsätta så här. Sen är det olyckligt att vi inte har något politiskt styre klart än som kan ta tag i frågan med en gång, säger Lars Lindh.

Vad ser ni för lösning?

– Vi vill betala mindre, det är dit vi vill. Nu driftar vi anläggningen själva och får en ersättning för det. Och när ersättningen för driften är slut så kostar det 2,8 miljoner kronor. Vi får ju kämpa ihop det med nöd och näppe varje år. Skulle jag gissa så är timkostnaden för oss 2 000 kronor, och det är ingen annan förening i närheten av. Det är viktigt att alla blir behandlade lika, oavsett om du är en bandyförening eller om det är handboll eller vad som helst.

I pressmeddelandet listar Edsbyns IF även de negativa konsekvenser som kan bli om det inte sker en ändring: sommarbandyskolan läggs ner, minskat intresse att flytta till Edsbyn för att gå bandygymnasium – och i värsta fall ett läge där elitverksamheten läggs ner helt.

– Vi vill inte komma till någon av de negativa punkterna, men vi måste ju spalta upp dem så att man förstår att så kan det bli. Det är klart vi ska betala för att vi är där, men det måste vara rimligt. Jag hoppas alla ser värdet av att vi har en konkurrenskraftig klubb. Man ska också komma ihåg att vi har inga stora spelarlöner och vräker oss på det sättet. Det är driften som är kruxet, säger Lars Lindh.

Om man tittar på några andra klubbar så betalar exempelvis Bollnäs GIF, som inte har en hall, 390 000 kronor i hyra på Sävstaås, för ungefär 4,5 månaders användning av anläggningen. Villa Lidköping betalade drygt 1,2 miljoner kronor för 2017.