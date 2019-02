Det där har Sirius inte råd med om de ska ta poäng på Sävstaås – här är hetaste snackisarna från Bollnäs–Sirius

Matchen i korthet

Efter sju minuter hade Bollnäs tagit ledningen med 2–0. Några minuter senare satte gästerna reduceringen, men nästan direkt efteråt utökade hemmalaget ledningen igen. Efter dryga halvtimmens spel stod det 4–2 på resultattavlan. Något som såg ut att stå sig halvleken ut, men i det absoluta slutskedet gjorde Bollnäs två snabba mål – utökade till 6–2 – och avgjorde där och då matchen.

Den andra halvleken blev sedan en avslagen historia. Ett mål fick publiken se när Bollnäs fastställde resultatet till 7–2.

► Nilssons frilägen – och Sirius försvarsspel

Tre mål gjorde Patrik Nilsson i den första halvleken – två av dessa när han blev helt fri med Erik Persson i Sirius mål. Det var billiga lägen som Sirius släppte till. Att bjuda på sådana mål är så klart inte något som Sirius har råd med om man ska ta poäng på Sävstaås.

► Avslutningen på första halvlek

4–2 efter 45 spelade minuter och Sirius hade varit med i matchen. Så såg det länge ut att bli, men då kom två snabba mål i det absoluta slutskedet. En riktigt drömavslutning för hemmalaget och så klart en riktig mardröm för gästerna. Tack och godnatt för Sirius var det i alla fall, laget orkade aldrig resa sig i andra halvlek.

► Sömnpillret

Den andra halvleken var ingenting att hurra för. Efter en första halvlek som innehöll totalt åtta mål bjöds det bara på ett i den andra. Det blev helt enkelt ganska avslaget halvleken igenom och matchen avgjordes där i slutet av första halvlek. Sirius hade behövt ett tidigt mål i andra för att det åtminstone skulle bli lite spännande, men det fick man inte.

► Resultaten gick ändå Sirius väg

Trots förlusten på Sävstaås så lever Sirius hopp om åttondelsfinal. Man slåss som bekant med Broberg och Motala om två platser där och även de förlorade onsdagens matcher. Med två matcher kvar att spela har Sirius 17 poäng och ligger med det på en elfteplats – utanför slutspel. Samma antal poäng, men bättre målskillnad har Motala och strax före de båda lagen ligger Broberg på 18 poäng.

För Bollnäs del är läget detsamma som innan matchen mot Sirius. Man jagar fjärdeplatsen som ger hemmaplansfördel, där är Edsbyn fortsatt en poäng före.

MATCHFAKTA – Elitserien

Bollnäs–Sirius 7–2 (6–2)

Mål: 1–0 (5) Ville Aaltonen, 2–0 (7, hörna) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs), 2–1 (11, hörna) Nils Bergström (William Liw), 3–1 (12) Patrik Nilsson (Kasper Milerud), 4–1 (22) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs), 4–2 (30) Kalle Mårtensson (Samuel Heeger), 5–2 (43, hörna) Joel Wigren (Anton Dahlberg), 6–2 (44) Kasper Milerud (Anton Dahlberg), 7–2 (79, hörna) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs)

Hörnor: 12–10.

Utvisningar: Bollnäs –, Sirius –.

Domare: Jacob Hallkvist.

Publik: 1 120.