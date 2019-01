Det blev mest en dag på jobbet för ett lag i mästerlig form – hetaste snackisarna från Edsbyn–Broberg

Matchen i korthet: Efter en ganska livlig start från båda lagen, så kunde Edsbyn programenligt sätta första målet redan efter sju minuter. Men det blev inte signalen för någon mer explosiv offensiv. Visst hade hemmalaget det mesta av det bästa, men Broberg stod upp bra i defensiven och kunde också kvittera på en hörna av Martin Söderberg. Strax före paus gav Oscar Wikblad återigen Edsbyn ledningen, men en ganska bräcklig sådan.

I andra halvlek kom en tydlig uppväxling från hemmalaget, som snabbt kopplade greppet med två snabba mål av Tuomas Määttä och Mattias Hammarström. Resten blev mest en formsak, och handlade till stor del om spel mot ett mål. En bra bit från den täta kampen i det första derbyt mellan lagen.

►Shownumret

Det var i stora drag ett derby utan någon mer explosiv glans, mest av allt en dag på jobbet för ett lag i mästerlig form. Men i den 51:a minuten glittrade det till av mer exklusiv bandygodis. Det när Hans Andersson drar iväg en lång crosslyra mot vänsterkanten där Tuomas Määttä (såklart) synnerligen elegant tar med sig bollen i flykten för att avsluta med ett svepande skott i nättaket och nära bortre krysset. Minnesvärt.

► Jätten Rehnvall

Det är en tvetydig känsla att vara bäst i laget som målvakt när det blir en klar förlust – men den hade blivit så mycket större om inte Henrik Rehnvall varit en sådan jätte i målet. Hade även bandyn haft skottstatistik som i hockeyn, då hade Rehnvall lätt hamnat på över 90 procent. En mycket mångsidig och stark målvakt i alla tänkbara lägen, han höll sitt lag kvar i matchen i en halvlek.

► Mäster Määttä levererar

Tuomas Määttä är inte bara det gnistrande kraftverket och centralpunkten i ett formstarkt Edsbyn. Den elegante mittmotorn är dessutom effektiv värre.

Förra säsongen noterade den extraordinäre 22-åringen från Helsingfors (Botnia) 22 mål och tio assist på 26 matcher. Av bara farten (och den är avsevärd) har Määttä på 21 matcher så här långt noterat 19 mål och tio assist. The sky is the limit för den här specielle liraren.

► Hörntorkan

Mål på hörna är en viktig detalj för alla lag i dagens ofta tajta bandy – men allra mest för lag i motvind som inte skapar många rena övriga chanser. Då gäller det att ta vara på sportens särpräglade fasta situation.

Men den biten funkar inte heller så bra för ett pressat Broberg. Under de tre matcherna närmast före onsdagens derby hade Broberg fått möjligheten på totalt 24 hörnor – men bara lyckats göra ett mål. I derbyt gjorde Broberg visserligen sitt enda mål i matchen just på en hörna, men bommade också sex. Det allt medan Edsbyn smällde in tre av sina 13 hörnor.

► Olyckor på front

Broberg saknade bärande spelare, som vanligt, och hade ingen chans på poäng i derbyt. Inte blev det roligare av att både Motala och Sirius vann sina matcher – därmed hårdnar racet om slutspel rejält.

MATCHFAKTA – BANDY Elitserien

Edsbyn–Broberg 5–1 (2–1)

Mål: 1–0 (7) Jonas Edling (Daniel Burvall Jonsson), 1–1 (40, hörna) Martin Söderberg (Robert Dammbro), 2–1 (42, hörna) Oscar Wikblad (Jocke Svensk), 3–1 (48, hörna) Mattias Hammarström, 4–1 (51) Tuomas Määttä (Hans Andersson), 5–1 (86) Oscar Wikblad (Daniel Burvall Jonsson)

Hörnor: 13–7 (8–4)

Utvisningar: Edsbyn 1 x 10, Broberg 5 x 10.

Domare: Jonas Kandell.

Publik: 1 372.

