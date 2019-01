Den perfekta Falu BS-matchen – här är de hetaste snackisarna från Falu BS–Edsbyn

Kort om matchen

Edsbyn, Edsbyn, Edsbyn. Första kvarten var det fullständig dominans från gästerna, som dock inte lyckades få in bollen, trots att man tilldelades hörna efter hörna. Istället var det Falu BS som tog vara på sin första, då David Forsell pangade in ledningsmålet. Edsbyn var även fortsättningsvis det spelförande laget, men sakta, sakta började Falun äta sig in i det och våga allt mer. Gästerna fick dock utdelning innan paus och när Tommi Määttä gav Edsbyn ledningen en bit in i andra halvlek trodde nog de flesta att svenska mästarna skulle ro iland det. Inte Falu BS, som istället började anfalla – och fick utdelning. Först via Michael Pettersson som skickade in en hörnretur och sedan, på matchens sista skott, via Tobias Andersson som slog in ett frislag på volley. Ett stort drama var över. Och en av säsongens största skrällar ett faktum.

Målvaktsrockaderna

I den sista matchen inför VM-upphållet fick vi se något ovana framträdanden i båda målburarna. Såväl Falu BS som Edsbyn valde att placera sina reservmålvakter mellan stolparna och främst var det hemmalagets Henrik Andersson som fick visa sig på styva linan, när Edsbyn pressade. Och som han gjorde det. Andersson stod för flera, helt matchavgörande, ingripanden och stod verkligen pall när det behövdes som mest. För hans kollega, Henrik Karlström, blev det till en början en klart lugnare eftermiddag, då BS inte fick iväg många skott mot gästernas mål i första halvlek. I andra klev dock även Karlström fram och stod för flera fina hörnräddningar och nöp även en straff.

Ett ologiskt ledningsmål

En massiv press av Edsbyn präglade inledningen av matchen, och med kvarten spelad hade man fått slå hela fem hörnor – utan att få in bollen.

När Falu BS tilldömdes sin första så innebar det även hemmalagets första skott på mål och då drog David Forsell till bollen så att det sjöng i nätmaskorna. En påminnelse om att idrott inte alltid är logisk, men också ett riktigt fint bandymål av Falu BS skarpskytt.

Straffmissen

Falu BS fick ett gyllene läge att skaffa sig ett grepp om segern redan med tio minuter kvar. Lukas Mårdbergs hårda straff gick dock mitt i målet, där Henrik Karlström fick upp ett benskydd.

Där och då kändes det som att den missen skulle komma att straffa sig i slutändan. Men Tobias Andersson ville annat.

Den perfekta Falu BS-matchen

Som man har försökt. Falu BS har, i match efter match, minut efter minut gått in i den här elitseriesäsongen på ungefär samma sätt hela vägen. Håll tätt, ta vara på det lilla som bjuds, gör något stort av något smått. I match efter match, om man inte räknar dem mot bottenkollegorna, har man gjort det – fast bara delvis. Fullträffen, där man håller hela vägen, har saknats. Fram till nu. Sättet som man genomför matchen mot Edsbyn måste nog klassas som en närmast perfekt insats av ett Falu BS, som tvingas spela efter materialet man har till förfogande. En triumf för Joakim Forslund och hans manskap.

Matchfakta – elitserien

Falu BS–Edsbyns IF 3–2 (1–1)

Mål: 1–0 (17, hörna) David Jansson (Axel Jansson), 1–1 (32) Jonas Edling (Hans Andersson), 1–2 (55) Tommi Määttä (Hans Andersson), 2–2 (62) Michael Pettersson, 3–2 (90+2) Tobias Andersson (David Jansson).

Hörnor: 8–11.

Utvisningar: FBS: 2x10 EIF: 2x10.

Domare: Adam Jokinen.

Publik: 298.