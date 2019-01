Delad pott i Vänersborg – och Hellmyrs blåslagen som vanligt: "Har klarat mig med köttsår"

LÄS MER: Här är de hetaste snackisarna från Vänersborg–Bollnäs

För några år sedan så visade Daniel Skarps upp sina armar efter en match, fulla med småsår och blåmärken efter en vanlig match mitt i serielunken.

Per Hellmyrs passerade förbi och visade upp sina underarmar – vilket fick ögonen att vilja blunda och Skarps att snabbt kavla ner sina ärmar.

Och bättre verkar det inte bli...

– Det är inga problem att knacka av en handled, fast jag har klarat mig bra förutom köttsår, man får ta mycket stryk. Det är mot många, nästan alla lag. Och sen har jag en spelstil som bjuder in till det eftersom jag vill in nära och dra, säger Per Hellmyrs.

Även mot Vänersborg small det bra, från båda håll, och Per Hellmyrs menar att det är ett otyg som borde stävjas lite hårdare.

– Det är klart att det skulle kunna beivras ett snäpp till, men det är nog också svårt att hitta en gräns som domare. En del domare säger "kom igen, du tar dig igenom ändå", men med glimten i ögat, säger han.

REPRIS: Så var matchen i Vänersborg – Bandypuls liverapporterade

Hur känns det?

– Är det väldigt uppenbart så hojtar jag till. Många situationer blir ju matchavgörande när man får ett slag då man är på väg igenom eller ska slå en passning som går upp i rök.

Men kokar det aldrig över?

– Jag får bita mig i tungan, det får jag göra. Men jag är så jäkla van, det här händer och sen är det inte mer med det.

Mötet med Vänersborg bjöd inte in till några större glansnummer. Bollnäs genomförde en stark bortamatch och gjorde vad som krävdes för att hålla hemmalaget stången.

– Det var ett ställningskrig, en stängd match med två lag som var rädda om sitt eget. Sen tycker jag att de som hemmalag skulle kunna vrida upp ett snäpp till, säger Per Hellmyrs, och fortsätter:

– Vi gör en fantastisk bortamatch och är bättre än dem också, även om vi kanske inte bjuder på något skönspel. Vi är hetare framför deras bur.

Resultatet, i kombination med att Hammarby föll tungt hemma mot Sandviken gör att Bollnäs befäster sin position som ett kvartsfinallag.

– För vår del blev det bra utdelning ändå, det är tufft att ta poäng här nere, säger Per Hellmyrs.

LÄS MER: Från läktaren till första målet – så har steget till elitserien varit för Oskar Lundgren

MATCHFAKTA – Elitserien

Vänersborg–Bollnäs 2–2 (0–1)

Målen: 0–1 (15, hörna) Patrik Nilsson (Anton Dahlberg), 1–1 (48) Emil Viklund, 2–1 (57, hörna) Jocke Hedqvist (Robin Lundqvist), 2–2 (60, hörna) Samuli Helavuori (Joel Wigren).

Utvisningar: IFK 1x10, Bollnäs 1x5.

Hörnor: 9–9.

Domare: Andreas Broberg.

Publik: 1 344.