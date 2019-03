Brobergs unika satsning – blir först i Sverige att träna på is året om: "Spelarna är lyriska"

Normalt brukar isen i Helsingehus arena på Hällåsen i Söderhamn tas bort under mars månad. Men i år kommer den att ligga kvar under hela våren och sommaren som ett test under 2019. Om det också blir en permanent lösning i framtiden kommer Söderhamns kommun att utvärdera och besluta om senare.

Det betyder att Broberg kan se fram emot en minst sagt speciell försäsong. Och tränaren Björn "Böna" Eriksson ser bara fördelar med det nya upplägget.

– Vi har fått indikationer på att det skulle bli så här. Och för oss öppnar sig nu goda möjligheter att göra någonting annorlunda från början. Planen är att utnyttja isen redan under vårsäsongen, säger han.

Vilka fördelar ser du med att träna på is hela året?

– Det är lite spännande förstås. Jag har varit något år när man kört några rinkpass vid tillfälle. Nu kan vi lägga delar av fysträningen på isen och även hålla i skridskoåkningen samt de tekniska delarna i princip nästan året om. Sen gäller det att hitta en form för det här. Vi får pröva oss fram hur mycket man kan gå på och så vidare.

– Det känns oerhört positivt och spelarna är smått lyriska. Det är unikt. Det är väl inga andra som haft tillgång till is på det här sättet.

Broberg spelade sin sista match för säsongen den 16 februari i åttondelsfinalen mot Vänersborg. Men laget har fortsatt att träna på is en gång i veckan och kommer göra det hela mars månad.

Sedan får spelarna ledigt fram till i mitten eller i slutet av april.

– Det beror lite grand på hur tillgängliga isen kommer att vara. Om det blir vissa dagar eller hur det är tänkt. Men vi har planerat att redan från början träna ett till två pass i veckan på is under maj och juni.

– Nu kan vi också göra precis som Edsbyn har gjort under väldigt många år och gå på i början av augusti med fyra ispass i veckan kombinerat med fysen då.

Kan det även bli lättare att locka hit nya spelare?

- Visst, man vet att spelare tycker det är positivt när du har en hall och när vi kan utnyttja den på det här sättet kan det vara en fördel såklart. Längre fram kanske vi kan utmana Bollnäs och Edsbyn i någon form av sommarmatch. Vi får väl fundera på vad vi kan hitta på.

