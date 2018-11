Bjudmålet som hade kunnat bli en derbyklassiker – här är hetaste snackisarna från Edsbyn–Bollnäs

Matchen i korthet

Efter en jämn första halvlek ledde Bollnäs med 2–0 efter dubbla frilägesmål av Christian Mickelsson och Patrik Nilsson – båda efter lyft. Efter paus gick Bollnäs ifrån till 4–0 innan Edsbyn startade en rasande forcering – och nådde upp till 3–4 innan Christian Mickelsson fastställde slutresultatet med en styrning i slutminuterna.

► Stjärnans comeback – och Bollnäsbackens frånvaro

Hans Andersson fick en lårkaka när Edsbyn slog Hammarby på Zinken för tre veckor sedan. Blödningen smög sedan ner i benet och skapade knäproblem. Efter fem matcher på sidan gjorde stjärnhalven comeback i derbyt. Kom i gång efter paus efter en anonym första halvlek, men visst syntes det spår av ringrost hos Andersson.

Jens Wiik i Bollnäs saknades dock i matchen efter smällen mot Frillesås. När undertecknad pratade med Svenne Olsson inför matchen sade Bollnästränaren att Wiik hade varit en av lagets bästa hittills – och att frånvaron därför var olycklig. Bollnäsförsvaret, med Ville Aaltonen som vikarie i backlinjen, gjorde dock en riktigt bra insats utan Wiik.

► Derbyfesten

Undertecknad bytte även några ord med Magnus "Kuben" Olsson inför matchen, och Edsbyns tränare hade då förhoppningar om en riktig derbyfest som åtminstone påminde om något från back in the days. Så blev det också i Svenska Fönster Arena. Drygt 2 500 åskådare letade sig ut till "Ön" och bjöd på en maffig inramning. Trots 0–4-underläge för hemmalaget sjöng Red Farmers för fulla halsar, vilket säkert gav energi i den forcering som nästan räckte hela vägen för Edsbyn.

► 2–0-målet offside?

På tv-bilderna går det inte att bedöma eftersom Patrik Nilsson inte är i bild när Joel Wigren sätter iväg sitt lyft från egen planhalva. En samlad och omedelbar känsla i ett välbesökt pressrum (Bandypuls enda skrivande media på plats, men många andra profiler smög omkring på hyllan) var dock att målet kändes offside. Både Magnus "Kuben" Olsson och Hans Andersson hade synpunkter på målet i samband med pausen. Eftersom inte ens tv-bilderna kan besvara frågan lämnar vi det därhän och konstaterar: Det var ett mycket fint lyft från Joel Wigren som klev fram i en oväntad matchvinnarroll med ett mål och en assist.

► Bollnäs defensiv

Fokus hamnar ofta på målskyttarna och både Christian Mickelsson och Patrik Nilsson hade kunnat få rubrikerna efteråt. Här lyfter vi i stället fram bortalagets ramstarka defensiv, anförd av försvarsgeneral Andreas Westh, som en nyckel till Bollnäs seger. Det kändes ett tag som att Edsbyn tappade tålamodet och skickade fram blixtsnabbe Tuomas Määttä i enmansattacker – och det höll inte när gästerna sjönk tillbaka och stängde butiken. Försvarsinsatsen under första timmen var definitivt en av Bollnäs bästa hittills under hösten. Mer rörigt under sista halvtimmen.

► Edsbyns forcering

Matchens höjdpunkt ur ett dramatiskt perspektiv var förstås den där kvarten som påbörjades i mitten av andra halvlek. Hans Andersson skickade upp en sedvanlig hörnraket i nättaket som försteskytt i 67:e minuten. Tre minuter senare bjöd Bollnäs på en ny reducering (läs mer nedan) innan Tommi Määttä smällde in 3–4 i 77:e minuten. Det var en enorm puls i matchen och på läktaren under den perioden. Matchen avgjordes sedan när Christian Mickelsson styrde in Markus Ståhls distansskott i 84:e minuten i samband med en hörna som såg ut att vara över och förbi.

► Bjudmålet som hade kunnat bli en derbyklassiker

Oscar Wikblad hade precis tryckt sig fram starkt till höger, skaffat sig "friläget" i straffområdet och fått avslutet räddat av Patrik Aihonen. Anfallet över? Visst, men Bollnäs uppspelsstart sekunderna senare blev en supermiss. Aihonen släppte ner bollen framför sig och missförstånd uppstod mellan Joel Wigren och en lagkamrat. Wigren tog hand om bollen, men "spetsade" med skridskon och föll till isen – vilket gav öppet mål och 2–4 för Marcus Persson. Om Edsbyn hade orkat hela vägen i sin forcering och lyckats ta poäng hade nog Wigren inte sovit en blund resten av 2018.

► Svenne Olssons fingertoppskänsla

Ett frustande Edsbyn hade enorm poängvittring efter att ha gått från 0–4 till 3–4 inom loppet av tio minuter. På sidan stod en stressad men samlad Bollnästränare och väntade med sin timeout. I en intervju med Bandypuls efteråt, som publiceras på sajten under lördagen, berättade Olsson att han väntade och väntade på det rätta läget. Till slut tog han den där timeouten i den 81:a minuten och det första som hände när spelet sattes i gång igen var att Bollnäs punkterade matchen med sitt 5–3-mål. Fingertoppskänsla från Olsson.

MATCHFAKTA – ELITSERIEN

Edsbyns IF–Bollnäs GIF 3–5 (0–2)

Målen: 0–1 (28) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 0–2 (36) Patrik Nilsson (Joel Wigren), 0–3 (50) Joel Wigren, 0–4 (54) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs), 1–4 (66, hörna) Hans Andersson (Joakim Svensk), 2–4 (69) Marcus Persson, 3–4 (76, hörna) Tommi Määttä (Daniel Burvall Jonsson), 3–5 (83) Christian Mickelsson.

Hörnor: 10–10.

Utvisningar: Edsbyn 1x10, Bollnäs 2x10.

Domare: Mikael Hillerius.

Publik: 2533.