En speciell debut för Brobergs nyförvärv – i midsommarderbyt: "Det tvivlar jag på"

Onsdag 18.50: Broberg mot Bollnäs i historiskt derby – se midsommarmatchen här

Sex spelare ut och fem spelare in. Det har varit en massiv spelaromsättning för Broberg under våren. Robert Rimgård har varit Hammarby trogen sedan juniortiden och bland annat vunnit två SM-guld 2010 och 2013. Och det var nog många som höjde på ögonbrynen när han presenterades av Broberg under april månad.

I förra veckan gick flytten norrut – men till en början är det Hudiksvall, där hans sambo kommer ifrån, som gäller för den 30-årige försvarsspelaren.

– Redan innan det blev klart med Broberg hade jag fixat jobb där under sommaren. Tanken är väl att jag ska flytta till Söderhamn i augusti, säger Robert Rimgård.

Han har – till skillnad från sina lagkamrater – bara hunnit med några ispass sedan han kom till Hälsingland.

– Jag har tränat tre gånger. Det var kul att träffa alla och försöka komma in lite i laget. Det är också en väldigt fin hall. Det är häftigt att träna på stor plan så här års när det är 20-25 grader ute och inte mer än en grad inne i hallen.

Läs mer: Efter Brobergs aktiva vår – här är spelarna som debuterar i livesända midsommarderbyt

I kväll åker Robert Rimgård till det som ska bli hans hemmaarena åtminstone för den kommande säsongen. Där väntar med start klockan 19.19 säsongens mest unika match för Broberg i midsommarderbyt mot derbyrivalen Bollnäs.

På tisdagen var cirka 1 000 förköpsbiljetter sålda.

– För det första är det en jätterolig grej och som jag fattar har det blivit en del hajp kring matchen. Jag tror att det kan komma folk som normalt inte går på bandy och jag hoppas att vi kan fånga deras intresse att vilja komma tillbaka.

På hur stort allvar tar ni den här matchen?

– Det finns egentligen inget att spela om mer än äran. Men jag vill inte förlora min första match med Broberg. Och för de som kommer dit och tittar får vi se till att spela bra bandy. Det ska inte bli någon ploj bara för att det inte är en seriematch, säger Robert Rimgård.

Vad betyder det inför matchen att ni ha fler ispass i benen jämfört med Bollnäs?

– Det är svårt att säga. Jag pratade lite med dom som varit med och kört hela tiden och det är lite som att börja om varje gång när det är bara ett pass i veckan. Jag vet inte om det kommer ha någon större inverkan, det tvivlar jag på.

Läs mer: På is ett halvår innan premiären – till veteranens stora glädje: "Helt fantastiskt"

Robert Rimgård kliver i sin första match in Brobergs backlinje. Han gör det som en direkt ersättare till Ilari Moisala som flyttade hem till Finland efter förra säsongen.

– Jag kommer att spela libero. Sen får vi se om det blir hela matchen eller om jag och "Mange" (Magnus Fryklund) byter. Det är 3x30 och alla kommer att spela. Det blir kanske lite pingislunga och då behöver man också vila lite.

Vad föredrar du helst, back eller libero?

– Det spelar egentligen ingen roll. Det är kul att spela på båda positionerna. Nu har jag spelat i stort sett bara libero i fem-sex år och att spela back är kanske lite mer ovant.

Läs mer: Första midsommarderbyt någonsin – här är andra unika matcher vi minns