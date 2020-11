Elisabet Greek: Våga bry dig – barnen behöver att vi hjälps åt

"Det behövs en hel by för att fostra ett barn", säger man i Afrika. I det Afrika där jag växte upp – mina föräldrar är lärare och arbetade för Svenska kyrkans mission – var det sant: Man hjälptes åt med barnen.

I det Sverige där jag bor i dag vänder vuxna bort blicken och låtsas inte höra när en kille i tolv-trettonårsåldern högljutt trakasserar en jämnårig tjej på bussen med en massa könsord.

Men det är föräldrarnas ansvar, eller hur? De borde uppfostra honom.

Jamen, föräldrarna är ju inte med på bussen när pojken ska till skolan. De är väl på sina jobb, kan jag tänka mig, för vi har byggt upp ett samhälle där man ska jobba och jobba och jobba och det är väl okej – men barnen då?

Barnen behöver någon som tar hand om dem.

Det gör tonåringarna också, fast de vill inte erkänna det så man får sköta det snyggt.

Det är vad man har gjort på Island. På 90-talet hade man stora problem med tonåringar som söp, tog droger och drog runt på stan och väsnades. Över 40 procent av tonåringarna hade druckit sig fulla den senaste månaden, 23 procent rökte dagligen och 17 procent hade testat cannabis – det är de isländska siffrorna från 1998.

Ett par forskare ringade in fyra faktorer som har betydelse för drogers vara eller icke vara i ungdomars liv: Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter, tillbringad tid med föräldrarna, att bli sedd under skoldagen samt inte hänga ute sent på kvällarna oövervakad.

Det behövs ett samhälle för att fostra barn och unga, skulle man kunna säga.

Och så satte forskarna i gång. Genom enkäter och undersökningar fick de fram information om vad ungdomarna hade för sig och deras attityder. Informationen skickades direkt till föräldrarna, i de områden som berördes. Ingen kunde säga att "Jamen det här är ju siffror från förra året i storstan", för det var det inte. Det gällde mina och dina och grannens ungar, förra månaden.

Föräldrarna fick kylskåpsmagneter där det stod att på skoldagar fick barn upp till 12 år vara ute till klockan 20, medan ungdomar upp till 16 år fick vara ute till 22. På sommaren var det klockan 22 respektive 24 som gällde – och ingen unge kunde säga "Jamen alla andra får ju vara ute hela natten om dom vill".

Föräldrarna fick stöd och uppmuntran: Tillbringa tid med era barn och ungdomar. Ni är viktiga. Barnen är viktiga.

Alla barn fick gratis medlemskap i en förening. Bussar hämtade och skjutsade hem barnen.

De senaste 20 åren har kurvorna för ungas alkoholkonsumtion, rökning och droganvändning sjunkit på Island. År 2017 hade 5 (fem) procent av tonåringarna druckit sig fulla den senaste månaden. Samma år hade 2 (två) procent av tonåringarna provat hasch, och lika många rökte tobak dagligen. De väljer helt enkelt bort det.

Och pojken på bussen i Sverige? Han fick en skarp tillsägelse av en tant i svart fuskpäls. Morgonen efter bytte de ett snabbt ögonkast, han och tanten, och sedan dess har han varit betydligt lugnare.

Uppgifterna om Island och deras arbetssätt är hämtade ur Erik Leijonmarck: Droghandboken (Pagina 2019)

