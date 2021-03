Elisabet Greek: Spinning är för desperados – räkna med mig

Det krävdes en trasig menisk i vänster knä och månaders väntan på undersökning, röntgen, ny undersökning och operation för att jag skulle krypa till korset, f'låt spinningcykeln. Trampa på en ful cykel inomhus till jättehög musik, utan att komma någon vart ...? Exakt hur galen måste man vara för att ens komma på tanken, undrade jag.

Tja, till slut hade jag svaret: När knät gör så ont att gympa inte är att tänka på och det inte ens går att ta en promenad för att få stressen ur kroppen, då är spinning räddningen. Flera år senare är det fortfarande räddningen när inget gympapass går att stuva in i vardagsschemat.

Efter att ha testat några onlinepass i nedstängningens spår fick jag den briljanta idén att tota ihop en spellista till ett alldeles eget spinningpass. Egentligen ska man ju trampa i takt till musiken, men jag gör väl som jag vill. Fri fart hela tiden, liksom.

På den vägen är det. Håll i hatten, här är mitt pass:

Billy Joel: Still rock and roll to me

Europe: The final countdown

Se där, då var vi uppvärmda. Vi har snurrat axlarna några varv i första låten, viftat lite med fingrar och tår. I andra låten testar vi alla tre positionerna: Position ett (sitt ner), position två (stå rakt upp med lätta händer på styret och tyngden på fötterna, trampa och dra), position tre (stå upp med rumpan långt bak och händerna längst fram på styret). Man får dra av motståndet lite när man sätter sig ner i ettan. Starkast är vi i trean, så där ökar vi motståndet.

Dags att höja tempot. Kom ihåg: Nu är det slut på det där med att minska motståndet i position ett. Växla mellan positionerna och kämpa på bara!

Abba: As good as new

The Pointer Sisters: I'm so Excited

Kiss: I was made for loving you

Liten andhämtning nu.

Bruce Springsteen: Dancing in the dark (ah, svänget, gunget. Tänk, i videon när han drar upp en hänförd Courteney Cox på scenen ... vem vill inte vara Courteney Cox då?)

Och så upp med tempot igen.

Depeche Mode: Just can't get enough

Sedan fick jag för mig att det skulle vara nåt tungt också, inte bara en massa pop och ös.

David Bowie: Heroes (2017 remastered)

Sex minuter och tre sekunders slit i position tre. Tänk brant uppförsbacke som blir brantare och brantare. Tre motståndsökningar: en efter drygt en minut, en efter tre minuter och en efter fyra och en halv minut. Krafter kvar? Lägg på lite till de sista 30 sekunderna.

Och sen poppar vi till det igen. Vid det här laget tror jag på riktigt att orken är slut, men världens bästa partylåt går inte att motstå:

Katrina & the Waves: Walking on sunshine

Tjoho! Nu så – vidare till nästa.

Queen: Fat bottomed girls (och där dunkar Snygg-Roger till trummorna efter Brian Mays fantastiska gitarrintro och Freddie Mercury bara äger alltihop som vanligt)

ZZ Top: Sharp dressed man (mmm, de råa gitarrerna och fullt-ös-snart-medvetslös)

Och det är nu jag börjar undra: Vad var det för galning som gjorde det här passet? Vilken tur att hon besinnade sig till slut.

Queen: Crazy little thing called love ("Ready, Freddie?")

Sådärja. Nedcykling och stretching kvar.

Miss Li: Starkare

Otis Redding: (Sittin' on) the dock of the bay

All about Eve: Martha's harbour

Upp med en hand om du vill duscha efter det.

