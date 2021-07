Elisabet Greek: I fritt fall mellan popdängor och klokskaper

Det började bra. Vi köpte liftkort, hyrde cyklar och skydd och fick en snabbinstruktion. Grabbarna stod och hoppade, taggade som killar i 10–12-årsåldern kan vara.

– Här har du bromsen, visade instruktören.

Eh, jaja. Killarna ville i väg och det var bara att haka på. Någon elitidrottare har jag aldrig varit, men det fanns minsann lätta backar som vem som helst klarar, jaadå. Jag siktade på en av dem till att börja med.

Medan grabbarna försvann upp i liften fick jag hjälp att hänga på cykeln. Sedan satt jag där och dinglade lite med benen, tittade på utsikten och tänkte på filmerna från anläggningens hemsida, där klipp med hopp över stock och sten varvades med snygga svängar längs fina banor genom skogen. Såna svängar skulle jag också ta. Jodå.

– Hej mamma! ropade sönerna vid toppen, vinkade och drog.

Jag tittade på stigen. Den var stenig.

Jag satte mig på cykeln. Den vinglade.

Och sedan bar det i väg.

Just när jag tyckte att jag började få ordning på det hela svängde stigen tvärt åt vänster och så blev det brant. Jättebrant. Jättejättebrant var det och jag blev rädd och nöp åt bromsen. Sakta och försiktigt lirkade jag mig fram mellan stenar och trädrötter – och så tog det tvärstopp.

"It's not the fall that hurts

it's when you hit the ground"

ekade det inne i skallen från Caesars gamla dänga från 2005, medan jag gled över styret i ultrarapid.

Sedan landade jag. Hårt, precis nedanför en stor sten, och med hela kroppstyngden på framsidan av höger lår. Rakt på cykelstyret som låg längs med marken.

– Ajajajaj, skrek jag och kravlade mig ur spår så fort jag kunde.

Det pratades om lårkaka och nej det var nog inget brutet, men jag borde åka till akuten, sa de som hjälpte mig. Anläggningen bjöd på ett glas juice, fixade med sjuktransport och lovade att hålla ett öga på mina söner så att de kunde få fortsätta dagen i backen.

– Det här tar kroppen hand om, sa läkaren på sjukhuset och skickade hem mig med värktabletter, kryckor och en stor svullnad på låret.

Skrubbsåret strax ovanför svullnaden var det ingen som tänkte på, inte ens när det blev infekterat efter några dagar. Lårkakan låg kvar, stor och skvalpig.

Några veckor senare vaknade jag en natt med hög feber, frossa och vansinnigt ont i låret. På akuten blev jag snabbt sämre och plötsligt kom en sköterska in i rummet.

– Du måste opereras. Nu, sa hon.

På något sätt hade bakterier – förmodligen från det infekterade skrubbsåret – kommit in i blodansamlingen och jag fick blodförgiftning. Två operationer, massor av antibiotika och en tömning med spruta tog det innan det blev ordning på det hela.

Vis av den onda smällen tänker jag på de kloka orden: Goda vänner och små sår ska man vara rädd om.