Elisabet Greek: Alla dessa vardagsmysterier – och plötsligt en sommar

Tiden går fort när man har roligt, sägs det. Med risk för att låta bitter vill jag påstå att tiden går så fort just nu att man knappt hinner ha kul. Och det är samma sak vartenda år: ljuvliga maj med ljusnande kvällar, svällande knoppar på buskar och träd, ljusgröna björkar, blomdoft och oset från grillarna i villakvarteren ... i år ska jag i alla fall njuuuuuuuta! Inte boka in en massa.

Jo, pyttsan. Det ena efter det andra ramlar över en och vips har månaden gått. Plötsligt är vi en vecka och några dagar in i juni.

Mitt i allt det där är det alla strumporna, kaffet och ogräset – dessa återkommande vardagsmysterier.

Med kaffet tycks det vara så att det är mer lättflytande än andra vätskor.

I tvättstugan undrar man ju var alla udda strumpor kommer ifrån. Är det den ena eller den andra strumpan som klarar sig hela vägen från någons fot till en tvättkorg, från tvättkorgen till tvättmaskinen, från tvättmaskinen till klädstrecket/torkskåpet/torktumlaren och tillbaka till garderoben? Och vart tar de strumpor som försvinner vägen egentligen? Inte ens försök med alla-strumpor-likadana-och-i-samma-färg verkar garantera jämna par.

Med kaffet tycks det vara så att det är mer lättflytande än andra vätskor. Hur kan man annars förklara att det är så lätt att spilla just kaffe? Om det inte är för att viss darrhänthet kan förekomma innan man har fått i sig de första klunkarna, förstås.

Ogräs, det växer visst bara man vänder ryggen till. Vips har kirskålen smitit in i rabatten och är på väg att ta över gräsmattan. Rötterna ligger som långa revor under marken, bladen kväver allt och trädgårdsgrupperna i sociala medier översvämmas med frågor om hur man får bort eländet. "Det går inte", säger en. "Gräv, gräv och gräv och se till att få bort varenda liten rottråd annars är det kört", säger en annan. "Ät upp den", svarar en tredje och skickar i all välmening länkar till recept på paj, soppa och pesto. Spräng och asfaltera, säger jag.

Det går ändå. Med bara fötter slipper man strumpgrubblerierna. Trädgården måste inte vara perfekt. Och lyckas jag bara hålla kaffet kvar i muggen så kan jag sätta mig där ute en liten stund, en av de ljuvliga kvällarna.

Den allra första dagen i juni såg jag sex svalor. Två svirrade över kajen längs vattnet i Hudiksvall och de fyra andra jagade flygfän under himlen i Ljusdal. Samma dag stal jag några minuter av lunchrasten och ställde mig mitt i doften av en stor, blommande hägg. Det är sommar, gott folk!