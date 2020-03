Elever upprörs av beslut – protesterar utanför stadshus: "Det här är helt sjukt"

Ett tjugotal barn från Kilbergsskolan samlades under onsdagseftermiddagen utanför Stadshuset i Bollnäs för att protestera mot beslutet om att deras rektor Per Fröderberg tvingas byta skola till följd av att rektorn på Björktjära skola slutar.

– Vi vill ha Per, vi vill ha Per!, skanderade barnen i kör.