Elever får återvända till högstadieskolan – niorna först ut: "Mjukstart för sjuan och åttan"

I Söderhamns kommun valde man, med start den 16 december, att införa fjärrundervisningen för högstadieelever i grundskolan för att minska trängsel, och därmed risken för smittspridning, av coronaviruset. Men från och med måndag välkomnas ungdomarna i årskurs nio tillbaka till skolans klassrum.

– För att alla elever inte ska komma in samtidigt på skolan så börjar niorna på måndag och sen blir det mjukstart för sjuan och åttan, sen får varje rektor bestämma när åttorna och sjuorna ska komma in under den närmaste veckan, säger Jan-Eric Berger (C).

Läs mer: Högstadieeleven Alma studerar på distans: "Det är ganska ansträngande ibland"

Beslutet att bedriva fjärrundervisning gällde fram till den 24 januari, men för årskurs sju och åtta blir det alltså ytterligare några dagar innan de får återvända till skolbänken.

– Niorna bör komma in först och det har att göra med att de ska uppnå sina studieresultat, säger Jan-Eric Berger (C) och avslutar:

– Varje kommun kan bestämma hur man vill göra och vi tycker att det här är bra. Göra en mjukstart och rektorerna får sen ta en åttorna och sjuorna under de närmaste dagarna.

Även gymnasieeleverna i Söderhamn får vänta några dagar till innan de får studera på plats i Staffangymnasiet. På torsdagen meddelande regeringen att den nationella rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolor förlängs till den 1 april och justeras. Justeringen innebär att eleverna till viss del kan återvända till klassrummen, genom en blandad undervisning på distans, fjärr eller fysiskt på plats.

Hälsinglands utbildningsförbund, som driver Staffangymnasiet i Söderhamn, har beslutat att fortsätta med distansundervisningen även den kommande veckan, 25-31 januari, medan man planerar för hur eleverna ska återvända.