Elektronikaffär utsattes för smash and grab – stal högtalare: "Känns hemskt"

Det var förbipasserande som under lördagen slog larm om den krossade fönsterrutan hos elektronikbutiken Euronics på Kungsgatan i Söderhamn. Då hade det redan gått ett antal timmar sedan en rejäl sten kastades mot det stora skyltfönstret och någon sträckte sig in och stal högtalare.

– Det känns hemskt och man blir så förbannad. Skadorna är egentligen värre än själva stölden. Det var glas överallt i butiken och det blir så mycket jobb runtikring en sån här händelse, säger delägaren Mats Gunnarsson.

Av någon oklar anledning registrerade inte det larm som ska känna av om glaset krossas själva händelsen, som skedde vid 23-tiden på fredagskvällen. Däremot ska några närboende sett personer springa uppför backen längs Skolhusgatan, men utan att ha förstått att något skett då inget larm ljöd.

– Vi har haft både polis och väktare här efteråt för att utreda stölden och kolla över varför larmet inte reagerade, säger Mats Gunnarsson.

Stölden ska däremot ha fångats av en övervakningskamera i butiken. På filmen ses två personer som först tittar in genom skyltfönstret. Därefter försvinner de ur bild. Några minuter senare kastas en stor sten genom både dubbelglaset och gallret in till butiken. En person sträcker sig sedan in och stjäl två blåtandshögtalare samt en ljudlimpa.

– Det blev som ett stort moln när stenen kastades men det var nog av glassplittret. Vi kommer att titta närmare på filmen och se vad man kan utröna från den, säger Mats Gunnarsson.

Utöver de stulna högtalarna ska stenen ha träffat en annan högtalare i butiken och kastat glassplitter som gett märken på tv-apparater. Nu överväger Euronics att bara ha reklam eller attrapper i sina skyltfönster.

– Vi brukar vara försiktig med att ha saker i skyltfönstret men samtidigt vill man ju visa upp sina produkter. Skulle ingen affär våga ha saker i sina skyltfönster så skulle vi få ett tråkigt centrum, säger Mats Gunnarsson

Under sommaren har även Cafe Pastell och teknikaffären Elon drabbats av liknande stölder.