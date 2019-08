Ekonomin var på väg att krascha – nu redovisar Edsbyn ett eget kapital på 5,5 miljoner: "Vi kunde inte betala våra fakturor"

Edsbyns IF höll årsmöte under tisdagskvällen och precis som under den gångna säsongen låg stort fokus på klubbens ekonomi, som har varit hårt ansatt under det gångna verksamhetsåret.

Ekonomin höll på att köras i botten under en vinter som slutade med att sportsliga resultat inte längre var det viktigaste. I stället handlade det om klubbens överlevnad.

– Vi var riktigt risigt ute, det såg illa ut. Det var ett jättetufft ekonomiskt år, det har varit värre än på väldigt länge och värre än vad jag någonsin har varit med om under mina år. Som mest låg vi 1,2 miljoner back i vintras.

Slutligen lyckades Edsbyn, med viss marginal, hamna på rätt sida strecket. Verksamhetsåret summerades slutligen med ett positivt resultat på runt 237 000 kronor.

– Vi fick kavla upp ärmarna och ta jobbet. Vi har haft sittningar med varenda lag, alla har fått se över sina kostnader. Och alla kommer också att få göra en egen budget framöver, även om vi gör den grova budgeten. Så kommer vi jobba, för att kunna jobba med uppföljningar och åtgärder.

Han beskriver det som att föreningen jagade kostnader överallt. Från knatteverksamhet till A-laget.

– A-laget har absolut också sparat pengar, det har setts över matkostnader, resekostnader och så vidare. De har, precis som alla andra lag, bidragit till att vi lyckades vända det här.

Hur har du som ordförande mått under det här året, när du insåg att ekonomin höll på att krascha?

– Det kan jag väl erkänna att nog sjutton var det, ja sömnlös blir jag sällan men nästan så. Klart att det har varit skitjobbigt för det var en period där vi inte kunde betala våra fakturor. Men nu har vi löst allt, vi är inte skyldig någon en enda krona.

Lars Lindh fortsätter:

– Alla har verkligen ställt upp för oss. Leverantörer, fordringsägare, kommunmänniskor av alla politiska färger. Många har litat på oss när vi har sagt att vi ska lösa det.

Trots det tuffa ekonomiska året kan Edsbyn nu andas ut. I årsredovisningen framgår att Edsbyn numera har ett eget kapital på 5,5 miljoner kronor.

En smått orealistiskt siffra med tanke på utgångsläget i vintras men det har blivit verklighet tack vare ett stort aktieägartillskott på nästan fem miljoner. Ett tillskott som både räddar och säkrar klubbens ekonomi.

– Det ska sägas att det inte är rena pengar men vi har ett bokfört eget kapital på 5,5 miljoner som vår revisor har godkänt. Det består av rätt så stor revers som kommer att betalas av på några års sikt och arenaaktier. Rena pengar som betalas ut över en längre period är 1,6 miljoner.

Vad betyder det här för föreningen?

– Hur mycket som helst, det betyder stabilitet. Nu har vi en bra grund att stå på.

När fick ni reda på att aktieägartillskotten skulle bli verklighet?

– Det blev aktuellt efter årsskiftet. Vi hade kollat på den möjligheten och det var helt fantastiskt när det löste sig även om det inte är rena pengar på en gång. Det pytsas ju ut under x antal år och det är i grunden bra för vi vill hålla på med det här länge.

Några större satsningar i form av spektakulära värvningar är inte aktuellt. Lönebudgeten för A-laget kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare. En nivå som Lars Lindh menar är mer än nog för att kunna bygga ett topplag inom svensk bandy.

– Det går inte att rusa iväg och köpa massa spelare men vi har en bra grund att stå på. Vi kommer att klara oss länge men vi har inte jättemycket pengar på banken att köpa spelare för och det är fortfarande ett stenhårt hästjobb som ska göras av massa människor för att hålla i det här framöver.

Koncernen inom klubbens bandyverksamhet utgörs av Edsbyns IF Bandy som moderbolag till två aktiebolag, i vilken föreningen äger majoriteten av aktierna.