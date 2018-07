Högsäsong för campylobacter i kyckling – värmen får bakterien att frodas

Grillar du kyckling i sommar? Det är högsäsong för den elaka magsjukebakterien campylobacter. Visserligen är förra årets rekordutbrott över men värmeböljan bidrar till att bakterien frodas i kycklingstallarna.

När grillar, gasolplattor och andra mer primitiva matlagningsmetoder används under sommaren så går Livsmedelsverket återigen ut och informerar om hur man hanterar rå kyckling utan att bli smittad. Men det är tveksamt om förmaningar om hur man bör hantera och tillaga kyckling har någon effekt för att förhindra att folk blir smittade enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Det finns ingen evidens för att det fungerar. Det enda som hjälper är att ha en produkt med lite eller helst inga bakterier alls.

Myndigheten har kunnat följa hur antalet rapporterade fall av campylobacter växt stadigt i Sverige under de senaste åren. Men det senaste utbrottet satte rekord och klassades som EU:s största livsmedelsburna sjukdomsutbrott år 2016. Dubbelt så många fall av smittade än vanligt rapporterades in - i realiteten var det tiotusentals som drabbades av campylobacterinfektion under det årslånga utbrottet.

Först ett halvår efter utbrottet så kunde Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten konstatera att det var kyckling från Kronfågel som förorsakat nära 80 procent av sjukdomsfallen. Orsaken var bristande rengöring av de transportburar som används för att hämta upp kycklingar till slakt. Och dessa burar hade i sin tur spridit smittan mellan Kronfågels många uppfödare.

I mars i år - när Folkhälsomyndigheten jämför bakteriestammar från rapporterade infektioner mot de bakterier som hittats under branschens egna provtagningar - så visar sig kyckling från ”en stor producent” ha orsakat nära hälften av sjukdomsfallen.

– Det här är inget överraskande resultat, men det belyser att större producenter har ett särskilt ansvar för att hålla nere förekomsten av campylobacter, säger mikrobiolog Rikard Dryselius som ansvarar för Livsmedelsverkets nationella referenslaboratorium för campylobacter.

På Kronfågel som har 50 procent av marknaden, uppger kommunikationschef Jenny Fridh att det rimligen är Kronfågel det handlar om men uppger att företaget vidtagit en mängd åtgärder för att minska förekomsten av campylobacter.

– Vi arbetar hela tiden för att förbättra oss. Hittills under 2018 är det långt under 10 procent av våra flockar som testats positivt. Och sett ur ett europeiskt perspektiv så har Sverige och Kronfågel mycket låg förekomst av campylobacter, menar Jenny Fridh.

Men det beror på vilka europeiska länder man jämför med eftersom mängden bakterier varierar med årstiderna. Ju mer sommar desto mer campylobacter enligt Livsmedelsverket.

På Livsmedelsverket kommer man tillsammans med Folkhälsomyndigheten att fortsätta kartlägga vilken kyckling vi köper i butik som ligger bakom de sjukdomsfall som rapporteras in. Redan i augusti kommer de köpa in ett hundratal förpackningar med färsk kyckling i butik för analys och kommer då mest troligt få se ett ökat antal campylobacter – just på grund av värmen.

På myndighetens hemsida finns det gott om råd hur man som konsument ska undvika att bli smittad genom att tänka på hur man hanterar och tillagar sin kyckling. Däremot finns det idag inga råd om att undvika kyckling från producenter som oftare har campylobacter - trots att inget hindrar Livsmedelsverket från att göra det.

Kristina von Dolwitz / Testfakta