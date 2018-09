Ekonomiexperten om viktigaste plånboksfrågorna i valet: "Därför drar pensionärer längsta strået"

Nu är valdagen snart här och vi översköljs av information om vad riksdagspartierna vill åstadkomma, för vårt bästa utifrån deras utgångspunkter.

I valmanifesten framgår mycket av vad de olika riksdagspartierna vill. Inte så lätt få grepp om allt, ändå värt en djupdykning i de privatekonomiska frågorna. Något kan saknas, vara missuppfattat eller ha tillkommit, men förhoppningsvis blir det en utgångspunkt för att ta reda på mer. Här är några av vallöftena.

Vilken ändring finns det mest stöd för? Jo, stärkt ekonomi för de som har låg pension. Samtliga partier som sitter i riksdagen vill sänka skatten på pension så att den blir som på lön. Men det finns också förslag på ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster, både från Alliansen, (V) och (SD). Om det ger motsvarande sänkningar för pensionärerna är svårt att utläsa. Alla partier vill förbättra grundskyddet i pensionssystemet, genom antingen garantipensionen eller bostadstillägget eller både och. (S) vill dessutom höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för dem som idag har en pension på mellan 9000 och 17 000 kronor.

De här förändringarna är lite problematiska. Visst är det svårt för många, inte minst för kvinnor, att klara sig på sin pension. Men ju mer man förbättrar för dem med lägsta pensionerna, desto mindre utdelning på avsättningarna från yrkestiden får de som har lite högre pensioner. En hyfsat bra allmän pension ligger på 17 000 kronor. Det är cirka 9 000 kronor mer än den som har enbart garantipension, det vill säga den som inte har haft några arbetsinkomster alls. Skillnaden på 9 000 kronor kan ha minskat till mindre än en tusenlapp efter skatt och bostadstillägg. Med de nya förslagen kan denna skillnad bli ännu mindre. Pensionssystemets drivkrafter för arbete finns snart inte kvar.

Allianspartierna, förutom (KD), talar om sänkta marginalskatter. Några partier, (KD) och (V), vill sänka skatten för sjuka och arbetslösa. Dessa har en egen skattekolumn som ger klart högre skatt än för övriga. (KD) vill också ha en extra skattesänkning för föräldrar. (S) föreslår att föräldrar får rätt till ytterligare ledighet, 5 dagar per år för dem som har barn mellan 4 och 16 år.

Från Alliansen och (SD) finns förslag på att ytterligare sänka skatten på arbete för den som fyllt 65 år. Eller 64 år som några vill sänka gränsen till. Utöver det vill (C) och (KD) avskaffa den speciella löneskatten för äldre arbetskraft. Tidigare var det bara pensionsavgiften på 10,21% som skulle betalas, men nu är arbetsgivaravgiften 16,36%.

En annan fråga som varit uppe på tapeten en tid, men ingen velat ta tag i, är begränsning av avdrag för låneräntor. Alla partier utom (M) och (S) har med detta i sina valmanifest, med lite olika syn på hur snabbt och långt det ska gå. Andra frågor kring bostad handlar om flyttskatterna, där Alliansen och (SD) vill ändra i regelverken för att öka rörligheten. (V), (C) och (L) vill lätta på amorteringskraven.

När det gäller kapitalbeskattning finns tydliga skillnader mellan blocken vänster – höger. (S) och (V) vill höja skatten för de som har stora kapitalinkomster medan (C), (L) och (KD) vill sänka skatten på investeringssparkontot. Utöver det vill (KD), (L) och (SD) införa skattegynnat bosparande och (SD) även ett avdragsgillt pensionssparande.

Lite kort om socialförsäkringen: (S) vill höja taket för tillfällig föräldrapenning och individualisera försäkringen. (C), (MP) och (SD) vill möjliggöra att annan än förälder kan ta ut föräldradagar. (C), (L) och (KD) vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, (V) vill höja taket. Flera partier vill höja a-kassan, (C), (S), (V) och (SD).

Det är förmodligen inte plånboksfrågorna som avgör hur vi väljer i slutändan, men det kan vara bra att har lite koll på vad som kan vara att vänta, beroende på hur regeringsfrågan löses efter valet. En fråga som lär bli knepigare än vanligt. Att pensionärerna gynnas oavsett hur det går, verkar dock troligt.

Källor: Respektive partis valmanifest/valplattform, Dagens Industri, Compricer.

Några specifika vallöften:

► Liberalerna vill ha större reseavdrag på landsbygden och mindre i städer med bra kollektivtrafik.

► Miljöpartiet vill utreda glesbygdsbonus där det är sämre med kollektivtrafik.

► Socialdemokraterna vill låta avstånd och inte fordonstyp avgöra reseavdrag.

► Miljöpartiet vill införa hyberavdrag – lägre skatt för hushåll som reparerar och hyr i stället för att köpa eller köper tjänster för försäljning av begagnat.

► Sverigedemokraterna vill införa engångsbidrag på 20 000 kr till förstföderskor.

► Moderaterna vill avskaffa överindexering av bensinskatten.

► Vänstern vill ge studenter semestertillägg vid vårterminens slut på 1 584 kr i form av studiebidrag.

► Kristdemokraterna vill förbättra pensionsvillkoren för föräldrar med bl.a. fler barnrättsår.

► Centern vill dela barnbidraget lika.

Ylva Yngveson