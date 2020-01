Efter villabranden – Carola sjunger för den brännskadade sexbarnsmamman: "Hon har kämpat mot alla odds"

Bara veckor efter villabranden på Borgen i Edsbyn i september beslutade sig Småstadslivprofilen för att arrangera en välgörenhetsmatch för den branddrabbade familjen tillsammans med Elin Engh och Mikaela Sköld från Alfta night hawks.

Christer Johansson, arrangör till välgörenhetsmatchen Playing for Emma, pratade med Emmas mamma över telefon så sent som under måndagen.

– Hon har lämnat sjukhussängen och varit upp och gått själv för första gången. Det är en fantastisk framgång. Hon har kämpat väldigt starkt mot alla odds, säger Christer Johansson.

Under välgörenhetsmatchen möter det nystartade damhockeylaget Alfta night hawks ett stjärnlag bestående av kända medieprofiler, artister och idrottsstjärnor.

Tanken var att före detta ishockeyproffset Danijela Rundqvist, vinnare av mästarnas mästare, skulle coacha stjärnlaget. Nu är det bestämt att även hon släpps ut på isen.

– Det blir tufft för Alftatjejerna. I stjärnlaget är det många som aldrig spelat ishockey förut som undrar hur man stannar med ett par skridskor. Night hawks har tränat väldigt hårt. Det kommer att bli en intressant match, säger Christer Johansson.

Klara stjärnspelare sedan tidigare är bland annat Nina Söderquist, Nanne Grönvall, Anna Jönsson Haag, Pernilla Wiberg och Doreen Månsson – och fler kommer att tillkomma.

Kvällens matchkommentatorer är skådespelaren Ellen Bergström och journalisten Mats Ingels. Nu står det även klart att Carola kommer till Alfta.

– Emmas stora idol, Carola Häggkvist, kommer hit för att sjunga Emmas favoritlåtar för henne. Vi får se om Emma är på plats då, det är upp till läkarna, säger Christer Johansson.

Biljetterna till välgörenhetsmatchen släpps under onsdagen. Christer Johansson räknar med ett stort intresse för matchen, som kommer att spelas i Alfta ishall söndagen den 2 februari.

– Det är inte bara en ishockeymatch. Man behöver egentligen inte vara hockeyintresserad för det blir mycket underhållning också. Det är inte bara Carola som kommer att sjunga, och Agneta Patrull och Morgana Savann kommer också att dyka upp.

Överskottet av de intäkter som välgörenhetsmatchen drar in kommer oavkortat att gå till sexbarnsmamman och hennes familj.

– När vi släpper biljetterna kommer det också att finnas möjlighet att skänka en gåva, så man behöver inte vara på plats för att vara med oss och stötta, säger Christer Johansson.