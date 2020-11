Efter tvära kasten i hovrätten – ännu ingen lösning mellan parterna i Sekohärvan

Seko-härvans rättegång i hovrätten i Sundsvall hann inte ens starta under onsdagsmorgonen innan den sköts fram. Istället pågick slutna förhandlingar mellan parterna under dagen.

Men Sekos planerings- och kommunikationschef Jonas Pettersson tycker inte att det oväntade avbrottet ska överdrivas.



– Vår utgångspunkt är att huvudförhandlingarna i hovrätten fortgår på måndag, säger han under torsdagsförmiddagen.