Efter två år på sparlåga – fritidsföreningen startar om: "Det är bara att droppa in"

Idén var att erbjuda barn och unga möjlighet att träffas och sporta under spontana former, när den ideella föreningen Ljusdals fritid startade under vintern 2016. Många ville spela volleyboll, basket eller träna parkour, och på bara drygt ett år hade runt 600 medlemmar anslutit.

– Det var jag som tyckte att det fattades någonting. Förr i tiden hände spontanidrotten automatiskt, men det gör den inte längre, säger initiativtagaren Jon Persson.

Men de senaste åren har det varit ganska tyst om Ljusdals fritid. Sedan de inte lyckats ordna pengar för att anställa ledare, har verksamheten gått på sparlåga.

– Det här har blivit för stort, så då går det inte att köra det ideellt längre, sa Jon Persson 2017.

Men nu startar föreningen om. Med pengar från Sisu, Riksidrottsförbundet och egna sparade medel kan nu Ljusdals fritid finansiera tre anställda under sex månader, från och med januari 2020.

– Vi kommer att köra måndag till fredag klockan 14.15 till 16.15 på Stenhamre och Tallbacken, säger Jon Persson.

Exakt vad som kommer att hända i gymnastiksalarna är upp till deltagarna.

– Eleverna själva ska välja, som spontanidrotten var förr tiden, säger Jon Persson.

Ledarna ska finnas till hands för att se till att allt flyter på, och att det blir variation i aktiviteterna.

Med satsningen på efter-skolan-aktiviteter vänder sig Ljusdals fritid till barn och unga från årskurs fyra till nio. För att vara med krävs ingen föranmälan, och aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna.

– Det är bara att droppa in. Jag hoppas att vi får till så bra aktiviteter att många vill stanna kvar efter skolan, säger Jon Persson.

Föreningen söker även medel från regionen och samlar in pengar från privatpersoner via sin Facebook-sida. Målet är att även kunna erbjuda aktiviteter på skolorna i Färila, Järvsö och Tallåsen.

I januari drar Ljusdals fritid även igång volleybollträning för tjejer en gång i veckan, och i februari hoppas de komma igång med en ny racketsport – pickleball.

– Jag ska på utbildning i slutet av januari, så drar vi igång i februari, säger Jon Persson.

Pickleball spelas med en racket av grafit, till formen liknande den som används för padel.

– Banan har ett lågt badmintonnät och man spelar med en innebandyliknande boll. Det ska vara lättspelat, förklarar Jon Persson.

Med sin verksamhet vill Ljusdals fritid försöka nå så många barn och unga som möjligt.

– Alla vill ha en tillhörighet, och göra något tillsammans. Och det är ju bättre att man spelar basket än att man går och skär hål på bildäck. Vi måste jobba aktivt med det här, resonerar Jon Persson.