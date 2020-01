Efter turbulent tid med trakasserier – kommunens nya rutiner får klartecken: "Vi lärde oss en massa saker"

Under 2019 uppmärksammades flera fall där det fanns brister i arbetsmiljön för Bollnäs kommuns anställda. Men redan under 2018 gjorde Diskrimineringsombudsmannen (DO) en tillsyn av Bollnäs kommun.

Syftet med tillsynen var att säkerställa att kommunen hade riktlinjer och rutiner som uppfyllde lagkraven för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Men de var inte tillräckligt bra, ansåg DO.

– Det var mycket som saknades då. Det fanns en gammal riktlinje, men den var inte kopplad till nya diskrimineringslagen. Det fanns inte heller några riktigt bra rutiner för hur man anmäler, hanterar eller jobbar förebyggande med den här typen av ärenden, säger Roger Fält och fortsätter:

– Organisationens uppbyggnad såg också annorlunda ut. Nu har vi ett gemensamt personalkontor, det hade vi inte då.

Efter det har kommunen arbetat fram nya riktlinjer och rutiner som ska förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i verksamheten.

DO har även gjort en uppföljande tillsyn. Och i den få kommunen grönt ljus.

– Sånt här arbete tar tid, men nu har vi allt på plats och ska arbeta vidare med att se till att det används, säger Roger Fält.

Under tiden DO granskat kommunens riktlinjer och rutiner har en rad fall, som rör kränkningar och trakasserier av olika slag, uppmärksammats just med anledning av att hanteringen kring dessa fall brustit.

Hade rutinerna och riktlinjerna som finns idag, funnits redan då dessa fall var aktuella, tror Roger Fält att hanteringen sett annorlunda ut.

– Ja, för nu har vi ett tydligare tillvägagångssätt, de utsatta vet hur de ska anmäla och vi har bättre koll på hur man utreder. Hade de rutinerna funnits redan då hade vi kunnat hantera det bättre.

Så de uppmärksammade fallen under 2019 har alltså bidragit till att kommunens nya rutiner blivit bättre?

– Ja. Vi lärde oss en massa saker under den turbulenta tiden som jag tror bidragit till att våra riktlinjer och rutiner för hur man arbetar förebyggande blivit bättre, än om det inte hade hänt.