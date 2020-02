Efter tunga förlusten mot VSK – nu avgörs allt mot gamla klubben för Brobergskaptenen: "Handlar bara om poäng"

Broberg fick en drömstart på viktiga poängmötet med Västerås på fredagskvällen och gick ifrån till 2–0. Men trots att laget hade taktpinnen lyckades VSK gång på gång komma tillbaka, först tack vare två hörnor i den första halvleken och sedan en gång till i andra halvleken i en match som svängde fram och tillbaka och där inget av lagen saknade lägen.

– Det är en tät match, det är två lag som inte vill åka ner och ställa sig i straffområdet utan som vill köra mycket. VSK har ju spelat på det sättet i många år och vi vill inte heller vara ett sådant lag som spelar på motståndarens misstag så det är två bra lag i en tät match här nere, säger Brobergskaptenen Robert Rimgård.

Matchen var jämn i omkring 80 minuter innan det rann iväg lite för VSK när Broberg försökte jaga poch hemmalaget vann till slut med 7–4. Fyra av VSK-målen kom på hörna, något som Rimgård inte var nöjd med.

– Det studsar med dem idag. Västerås är ett bra lag och skapar på sitt spel. Tittar man på hörnorna är det klart att de har marginalerna med sig, det är som sagt inga bomber de slår in. Det studsar lite, det är på benskydd och returer men de är tunga och fyller på med folk och har marginalerna med sig. Rent krasst så gör de fyra skitmål på hörna och vi gör inga och det är det som blir skillnaden idag, säger han.

Huvuddomaren Andreas Svensson satte ribban högt för utvisningar under matchen och visade inte ut någon förrän sent i matchen, något som irriterade Robert Rimgård som var framme många gånger under matchen och uttryckte vad han tyckte om saken.

– Jag blir irriterad ibland. Västerås spelar med en hög forecheck och har forwards som jagar våra killar och slår och drar bakifrån. Till slut tycker man ju att domaren ska ta en utvisning men den kommer aldrig. Han vågar inte. Vi kanske ska ha någon utvisning också men han måste ju stävja spelförstörande spel, han får titta på det själv och se i vilka situationer det kanske borde ha varit utvisningar, säger Robert Rimgård som själv visades ut mot slutet av matchen.

Med en omgång kvar är Broberg kvar på sjätteplatsen, den sista direktplatsen till kvartsfinalerna. Men bara en poäng efter finns jagande AIK och vem som till slut tar platsen kommer att avgöras på söndag när AIK tar emot Västerås hemma och Broberg tar emot Hammarby, klubben där Robert Rimgård spelade så sent som förra säsongen.

– Vi ska ta två poäng mot Hammarby, det är inte svårare än så. Det är inget speciellt för mig att det är Hammarby för att jag spelade där. Jag känner alla i laget men även många i andra lag så när vi spelar gör det ingen skillnad. Det är bara poäng det handlar om, säger han.

Vad vill du se att ni gör mot Hammarby för att se till att ta sjätteplatsen?

– Vårt spel med boll är det bara att nöta på men vi måste släppa in färre mål, det får vi ta till oss.

MATCHFAKTA

Västerås SK–Broberg/Söderhamn 7–4 (3–2)

Målen: 0–1 (5) Vadim Arkhipkin (Marcus Wikman), 0–2 (13) Jonas Engström (Jonas Nygren), 1–2 (15, hörna) Robin Andersson (Jesper Jonsson), 2–2 (28, hörna) Daniel Johansson (Martin Landström), 3–2 (35) Kasper Sandgren, 3–3 (49) Martin Söderberg (Marcus Wikman), 3–4 (53) Martin Söderberg (Vadim Arkhipkin), 4–4 (65) Tobias Holmberg (Kasper Sandgren), 5–4 (73, hörna) Måns Engström, 6–4 (88) Tobias Holmberg (Martin Landström), 7–4 (90) Martin Landström (Oscar Gröhn).

Hörnor: 11–8.

Utvisningar: VSK 1x10 min, Broberg 1x10.

Domare: Andreas Svensson.

Publik: 1 034.