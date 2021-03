Efter torkan i grundserien – mästarnas guldskytt har ställt in siktet: "En jäkligt stökig säsong"

Det är med Mattias "Tisen" Hammarström som med Edsbyn i stort – bäst när det gäller som mest.

I fjolårets SM-final (5–1) mot Villa-Lidköping hystade skarpskytten in tre av målen på den stadiga resan mot klubbens tolfte titel.

Men sedan hängde karriären lite löst, klubben sade upp kontraktet och Hammarström grubblade länge och väl över en fortsättning.

Väl på rulle i sin 16:e säsong i moderklubben har det inte precis gått på räls under en trög grundserie.

Inte minst i specialgrenen hörnskytte – under grundserien förra säsongen satte han sju av sina 16 mål just på hörna.

Nu finns det förklaringar till den relativa torkan som under många år som forward var stabil på minst runt 25-30 mål varje säsong.

– Jag har en annan roll numera, och mestadels spelat som defensiv mittfältare den här säsongen. Och även en del som back och halva. Men det är klart, fem mål i en grundserie är ändå i underkant, säger Mattias Hammarström – som även haft en del annat som varit störande – som skada under försäsongen plus avbrott under säsongen för nackspärr och drygt tre veckor med corona.

– Jag var inte så jättesjuk, men hade feber och halsont som satt i flera veckor. Rent allmänt har det varit en hackig och jäkligt stökig säsong, det blir liksom ingen kontinuitet i vare sig träning eller matcher. Det är klart det spelar in, även om skotten kanske borde sitta ändå, säger Hammarström – som har varit mer lik sig själv i slutspelet.

Tajmingen är bättre, bollträffen sitter och det glöder som vanligt om skotten igen.

– Nu har jag fått vara med en längre period utan avbrott, det är viktigt.

Mattias Hammarström gjorde ett mål i tredje kvartsfinalen mot Vänersborg, och smällde in en hörna för den tunga kvitteringen till 4–4 i första semifinalen borta mot AIK.

Med fem minuter kvar var matchen snöpligt på väg att rinna Edsbyn ur händerna när en ledning med 3–0 hade blivit till underläge 3–4 efter en stark vändning av AIK i andra halvlek.

– De fick så mycket energi av sina mål, så skönt att kunna bryta av det. Och väldigt skönt att sätta en hörna till slut, jag sköt ganska många i den här matchen och var väldigt nära mål på en variant i första halvlek, säger Hammarström.

Edsbyn kunde fullborda den avslutande och avgörande vändningen med Oscar Wikblads segermål i den 87:e minuten.

En drömstart som ger bonusläge inför tisdagens andra semifinal hemma i Svenska Fönster Arena.

– Det var så klart uppåt efter en sådan seger, känslan är att alla vill vara bättre än någonsin. Men det är långt kvar, och vi började snart nog fundera på nästa match.

Vad blir nyckeln till fortsatt framgång mot ett så ramstarkt AIK, som dessutom får tillbaka sin spelmotor Alan Dzhusoev?

– Visst är defensiven viktig, men vi måste våga spela på dom också och inte fly undan. Vi måste alla våga vara delaktig när vi har bollen. Och visst, det kan ju finnas några värdefulla mål kvar för mig att göra.

Har du redan nu någon idé om framtiden på bandyplanen?

– Nä, inte just nu. Hade jag fått frågan mitt i coronasjukdomen kanske du hade fått ett annat svar. Men nu har jag inget att säga förrän efter säsongen, nu är det fullt fokus på det här. Och det är bara så roligt igen, med glädjen tillbaka i truppen, säger Mattias Hammarström.

Bandypuls liverapporterar från Edsbyn–AIK på tisdag med start 19.55.