Efter tio år med skoterturer – nu lägger företaget av: "Vill få tid till annat"

Annandag jul 2010 kördes premiärturen, med åtta holländare. Det var starten för företaget Imraw Leisure. Sedan dess har kineser, vitryssar, amerikaner – sammanlagt människor av 38 olika nationaliteter – fått chansen att köra snöskoter i företagets regi. Den äldsta som kört var 87, och den yngsta som åkt med bara ett år gammal.

– Vi har aldrig hyrt ut skotrar, utan bara kört guidade turer, säger Anders Boivie, som driver företaget.

Att turerna skett under ordnade former har varit viktigt. Oftast har de hållit sig till uppmärkta leder, men inte alltid.

– Ibland har vi till exempel kört över någon frusen myr. Vi har kört där man får, enligt terrängkörningslagen.

Läs även: Nytt företag ordnar skotersafari

Under de år företaget varit verksamt har de även haft fyrhjulingar, och på sommaren vattenskotrar. Dessutom en flotte i Ljusnan.

– Flotten kommer vi att fortsätta med till sommaren.

Trots att det bara är september har vi redan fått massor av förfrågningar.

Anders och Annette Boivie lämnar nu fältet fritt, och hoppas att andra aktörer ska ta över marknaden för organiserade skoterturer i Järvsöbygden. För efterfrågan är stor.

– Enorm. Trots att det bara är september har vi redan fått massor av förfrågningar.

Under de här åren har makarna samarbetat med andra turismaktörer såväl i Järvsö, som i övriga Hälsingland.

– Samarbetet har funkat helt suveränt, säger Anders Boivie och understryker att det varit en förutsättning för verksamheten.

Läs även: Snart är det skoterdags – nu är längtan efter att köra stor

Han beskriver arbetet med turerna som fantastiskt kul, men otroligt tidsödande.

– Vi lägger inte ned på grund av några tråkiga omständigheter, utan för att vi vill få tid till annat.

Vad han ska göra, med den tid han nu får över i vinter, vet han redan.

– Jag tänkte åka skoter själv, när vädret är bra.

Han har också blivit farfar och vill få mer tid till barnbarnet, som nu är två år gammalt.

– Han är som jag, har tre myrstackar i brallorna, skrattar Anders Boivie.

Läs även: Anders Boivie årets Järvsöbo

Och så var det ju det där med företagsnamnet – Imraw. Det är egentligen en förkortning av I Am Ready And Willing, och har lånats från gruppen Whitesnakes låt med samma namn, från 1982. Att ge företaget en engelskt namn tycker Anders Boivie var helt logiskt.

– Vi har haft mer icke svensktalande kunder än svenska.