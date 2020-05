Efter succén på Netflix – Rönström minns mötet med NBA-legendaren: "Hade enorma händer"

"The Last Dance" hade svensk premiär den 20 april och hittills har drygt hälften av avsnitten visats. Handlingen utspelar sig till största del under NBA-säsongen 1997-98. Det var då som Chicago Bulls jagade sin sjätte titel på åtta år med ett stjärnspäckat lag. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman samt huvudcoachen och legendaren Phil Jackson är bara några av den tidens allra största namn.

– Jag har verkligen sett fram emot det. När jag hörde att den skulle komma flög jag i taket och alla basketintresserade har suttit på nålar ett tag. Bulls på 90-talet var ett sådant lag som man växte upp med och idoliserade, säger Johan Rönström.

Dokumentären har fått bra kritik över hela världen och Rönström, som själv spelat ligabasket under tio säsonger, instämmer i hyllningarna.

– Jag tycker den är jättebra och lever upp till förväntningarna. Det är kul med mycket snack från omklädningsrummet och att få höra lite intriger om vad det skrevs om på den tiden. Nu pratas det mest om att de vann. Men det var mycket annat som pågick också.

Johan Rönström, som är i dag 30 ¨år, inledde basketkarriären i BK Fajt från Söderhamn. Därefter följde spel i klubbar som Sundsvalls Dragons, där han vann ett SM-guld, Jämtland Basket och Umeå BSKT. Till detta kan också läggas 61 landskamper i ungdomslandslagen och spel i Universiaden 2013.

För tolv år sedan gick han det sista året på Sanda basketgymnasium i Huskvarna. Det första basketligakontrakt hägrade och i början av januari 2008 skulle det äntligen bli verklighet. Han flög upp till Sundsvall för att göra klart övergången i samband med att Scottie Pippen gjorde ett gästspel i Dragons-tröjan.

– Han hade med sig ett stort följe med agenter och livvakter. Även den kända maskoten från Chicagos hemmamatcher Benny The Bull var där. Pippen gillade också casinot i Sundsvall och var där minst ett par gånger, säger Johan Rönström och fortsätter:

– Jag tränade med laget under några dagar och sedan kom han dagen innan matchen. En liten rolig grej var när han kom in till första träningen. Han pekade på mig och frågade: "Who is little Dirk over there?".

Pippen syftade på den tyska NBA-spelaren Dirk Nowitzki.

– Vi skakade hand och pratade lite grand som man alltid gör under träningarna. Jag kom ihåg att han hade enorma händer.

Scottie Pippen, som vunnit sex titlar i NBA och två OS-guld i Barcelona 1992 och Atlanta 1996, hade egentligen lagt av helt och hållet med basketen. Men vid 42 års ålder gjorde han plötsligt comeback. Först en match med finska Torpan Pojat och sedan med Sundsvall Dragons.

Sporthallen var fylld till bristningsgränsen och 2800 åskådare kom för att se stjärnans comeback.

Johan Rönström satt med på bänken under hela matchen och fick på nära håll se att Scottie Pippen fortfarande kunde spela basket på rätt hög nivå. Han stod för 21 poäng, sex målgivande passningar och tog totalt tolv returer i segermatchen mot Akropol med 102–74.

– Han bjöd på en show och lyckas involvera hela laget. Han var i väldigt bra form och är känd för att vara en fantastisk försvarsspelare. Det såg man även då.

Hur rankar du honom som basketspelare?

– Det är nog som en av de 20-30 bästa någonsin. Jag tycker också att det är häftigt att se i dokumentären hur mycket Michel Jordan uppskattade honom och hur tydlig han var med att om inte Scottie varit med hade det inte blivit några titlar.

I halvtid presenterades Johan Rönström som ny Dragons-spelare från och med nästa säsong.

– Jag hade tränat hela gymnasietiden och drömt om att få ett juste kontrakt i ligan. Jag skrev på kontraktet och fick sätta på mig linnet i direktsänd tv. Och att göra det samband med att träffa Scottie Pippen var väldigt speciellt.

Rönström stannade i klubben i två år. Men redan under sin första ligasäsong var han med och vann klubbens första SM-guld någonsin. Avgörandet kom i den sjunde och avgörande matchen i finalserien mot Solna på bortaplan.

Ett minne han värderar högt.

– Det var en häftig hype. Sundsvall hade gått till final året innan och hade ganska höga förväntningar. Sedan började det säsongen ganska tufft. Men när det vände efter jul var det ett stort intresse. Det var fullt i hallen var och varannan match.

– När vi kom hem dagen efter vi vunnit åkte vi brandbil in på torget och det var uppskattningsvis 10 000 personer som tog emot oss.

För snart tre år sedan lade Johan Rönström basketskorna på hyllan. I dag bor han i Sundbyberg utanför Stockholm och jobbar som ekonom på ett företag i byggbranschen.

– Jag hade skadeproblem på slutet och ont i kroppen. När man inte riktigt kan träna som man vill blir det ganska tufft till slut. Sedan hade jag börjat jobba och tyckte det var kul och ville satsa på den karriären också. Det blev ett ganska naturligt beslut och nu trivs jag superbra.

Har du någon kontakt med basketen i dag?

– Nej, jag är inte involverad aktivt i någon klubb eller så. Jag kollar på lite matcher även live och håller kontakten med många av mina kompisar i Jämtland och i Umeå som fortfarande är aktiva. Men någon gång ska man väl ge tillbaka lite grand tänker jag.