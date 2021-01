Efter succén – nu är Håkan Berg redo för nästa steg: "Jag kan prestera internationellt"

I våras slog Håkan Berg från Viksjöfors ned som en bomb internationellt. Under sin audition till talangtävlingen Britain's got talent gjorde han en sprakande succé. Under tävlingen tog han sig till semifinal med sina paradnummer där han blandar magi och komedi med hemmabyggda fåglar.

– Nu när jag tittar tillbaka på allt det där så gör jag det med glädje. Det är bara kul att se, men jag kan också minnas den stress och press som var just då, säger han.

Håkan Berg fick sitta i karantän i flera veckors tid och öva på sitt nummer i ensamhet på sitt hotellrum.

– Sedan blev jag kvar där i väntan på omröstningar och liknande, så totalt sett var jag i England över två månader, säger han.

Nu har tiden gått. Britain's got talent när över, men Håkan Bergs namn fortsätter att cirkulera.

Hans nummer från tävlingen har nått över 70 miljoner visningar på nätet, och han får ständigt kommenterar och personliga meddelanden från nya fans.

– Det är helt otroligt. Jag får mail och kommentarer dagligen. Folk från Afrika ringer bara för att kallprata lite. Det är absurt egentligen. Men jag märker ju att det jag gör funkar över hela världen.

Håkan Berg berättar att han tidigare uppträtt ute i Europa och i USA, men att han nu också fått bekräftat att intresset för hans uppträdanden har spridit sig till Asien och Afrika.

– Jag har någonstans fått ett kvitto på att jag kan leverera internationellt, och att kunna visa upp det som ett CV är ganska bra, säger han.

Så länge pandemin har samhället i ett hårt grepp så är det snålt med inbokade underhållningsevent för Håkan Berg, men intresset är stort.

– Jag har en del förfrågningar. Dels hemma i Sverige, men också från Spanien och USA. Men vad ska jag göra? Jag kan bara säga att jag gärna kommer när jag får, säger han.

Saknar du att uppträda?

– Verkligen. Det är ju min guldkant på vardagen. På samma sätt som alla andra saknar att gå på evenemang eller någon tillställning saknar jag att vara en del av det evenemanget.

Trots att läget i underhållningsbranschen är fortsatt osäkert så planeras det för en kommande turné i Sverige. Någon gång under hösten 2021 hoppas Håkan Berg åka ut till ett antal mindre orter för att uppträda.

– Jag minns fortfarande ett uppträdande på Folkets hem i Edsbyn för några år sedan. Det är bland det roligaste jag någonsin gjort. Att komma ut till mindre orter och vara en del av en hel produktion är något speciellt.

Så då kanske vi ser dig här igen?

– Absolut. Det är tanken. Jag kommer nog koncentrera mig på området runt Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn. Jag satsar på det och förhoppningsvis vill någon komma och titta också, säger han.