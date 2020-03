Efter snövarningen – förskolor och fritids öppna i Hudiksvall: "Läget under kontroll"

Under onsdagsmorgonen sammanträdde Hudiksvalls kommuns krisledningsstab med anledning av klass 2-varningen för snöfall. Kommunen har beslutat att hålla förskolor och fritids öppna under dagen.

– Vi bedömer att läget för närvarande är under kontroll, säger kommundirektör Bengt Friberg, till kommunens sajt.