Efter sin plötsliga time out – nu gör målvakten bokslut: "Finns inte tid för elitsatsning"

Han tog time out, av personliga skäl, mitt under sin fjärde säsong i Vetlanda.

Nu blir den permanent när David Borvall gör bokslut med bandyn.

– Just nu är det fokus på mitt jobb och närhet till familj och vänner som gäller, tiden räcker inte för en elitsatsning, säger den 31-årige målvakten från Bollnäs.