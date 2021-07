Efter rekordåret – USNR blir partner vid ny storinvestering

När företaget USNR AB, som tillverkar maskiner till sågverksindustrin, avrundade år 2020 med en ny stororder kunde man samtidigt konstatera att bolaget, försäljningsmässigt för den europeiska verksamheten. gick mot ett rekordår.

Nu kommer nya positiva nyheter från företaget, som valts ut till en storinvestering i en ny såglinje vid ett sågverk i Småland.

Som partner till Ingarps Trävaror AB kommer USNR leverera en helt ny såglinje, vilket omfattar såväl maskiner som styrning och optimering.

USNR har all sin svenska maskintillverkning i fabriken i Söderhamn varifrån all maskinutrustning kommer att levereras och sedan installeras under sommaren 2022.

För det småländska sågverket, där man redan 1965 byggde världens första elektroniskt styrda bandsågslinje, innebär investeringen att linjen kommer leverera mer sågad vara och mindre mängd biprodukter, där en stor del av volymen går till svenska husfabrikanter.

– Det är otroligt glädjande att vi får förtroendet att göra en totalleverans till Ingarp. Det visar att vårt koncept med att tillhandahålla såväl maskiner som styrning och optimering är attraktivt ur kundens synvinkel, säger Christian Winlöf, sälj- och marknadschef på USNR AB i ett pressmeddelande.

