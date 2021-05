Efter pandemin – färre söker vård på akuten: "Folk har inte blivit friskare"

Det har gått drygt ett år sedan coronapandemin drog in över Gävleborg. Inom sjukvården märker man fortfarande av de effekter på människors vårdsökande som smittspridningen orsakade.

Vid sjukhusens akutmottagningar rasade besökssiffrorna under mars-april i fjol. Rädslan för coronasmitta gjorde att många drog sig för att söka hjälp för sina åkommor. Det fanns även en utbredd uppfattning om att sjukvården inte skulle "störas" när den hade fullt upp med att klara covid-19-vården.

Detta motstånd mot att söka akutvård avtog sedan. Från senvåren och framåt började antalet besök närma sig det "normala" igen.

Men ännu fattas det en hel del innan nedgången är helt återhämtad. Under det här året har antalet besökare per månad vid akuten i Gävle legat drygt 600 under nivån som gällde före pandemin. En liknande minskning kan noteras för akuten i Hudiksvall.

– Om det fortsätter så här så kommer vi för Gävles del att precis som i fjol landa på en bit under 40 000 besök, och det är ju lägre än vi brukat ha, säger Walentin Lindholm, verksamhetschef vid ambulans- och akutverksamheten, Region Gävleborg.

Om detta innebär att besöksantalet nu stabiliserat sig på denna lägre nivå är däremot osäkert.

– Det här kan gå upp och ned från månad till månad. Det dröjer till året är är slut innan vi kan dra några säkrare slutsatser, säger han.

Han framhåller att den upphämtning som skett inneburit att patienter med allvarliga akuta symtom – bröstsmärtor, hjärtbesvär, stroke, magproblem med mer – numera söker vård i samma utsträckning som de gjorde före pandemin.

– Det är vi glada för. Det var de grupperna som vi var väldigt oroliga för när vi fick nedgången förra våren, säger han.

Akutmottagningarna har jobbat hårt, bland annat genom omfattande ombyggnationer, för att skapa smittsäkra flöden. Det tror Walentin Lindholm bidragit till att fler nu känner sig trygga med att söka vård där.

Varför det trots allt ändå är färre som kommer till akuten nu jämfört med före pandemin är oklart, anser han. Flera faktorer kan ha spelat in. En är att vissa typer av smittsamma akuta åkommor – luftvägsinfektioner bland barn, vinterkräksjuka och säsongsinfluensa – varit mindre förekommande det senaste året som en följd av att människor hållit avstånd till varandra och undvikit smitta.

Att människor generellt skulle blivit friskare och vara i mindre behov av vård är dock inte troligt, enligt Walentin Lindholm.

– Nej, men däremot kan det vara så att man valt andra vägar för att få sitt vårdbehov tillgodosett. Det kan vara så att sökmönstret ändrats, att fler vänder sig till exempelvis primärvården eller digital rådgivning istället. Men det krävs en djupare analys för att ta reda på det.

För personalen på akutmottagningarna har det minskade söktrycket inte inneburit någon lättnad. Tvärtom har de fått det jobbigare i och med de nya smittsäkra vårdrutiner som införts.

– Det har blivit längre handläggningstider, mer arbete och fler moment kring varje patient. Vi har mer personal nu än vi hade före pandemin och det beror på att belastningen har ökat, säger Walentin Lindholm.