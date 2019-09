Efter Motalas uttåg – försvararen pekas ut som filmare av Edsbyns stjärna: "Han har satt det i system"

Simon Jansson assisterade till Jonas Edlings 1–0 och gjorde själv 2–0 när Edsbyn slog Motala med 3–1 vid lunchtid på lördagen. Dessutom hann nyförvärvet från VSK sitta utvisad två gånger under matchen.

Vid första utvisningen blev han märkbart frustrerad över domslutet efter en situation med IFK-backen Nicklas Ögren. Efter Edsbyns seger, som betyder att Motala är utslaget ur turneringen, anklagar han Ögren för att vara en filmare.

– Helt otroligt. Det är solklar filmning. Jag tycker att jag går in som man ska göra vid en brytning – jag går in under klubban, tar bollen och så håller han i mig och ramlar. Han har satt det i system, det borde domarna ha lärt sig, säger Jansson.

– Bara ni lyfter ögonen så kommer ni att se såna där småsaker som man blir irriterad på. Jag respekterar inte sånt, då säger jag hellre till. Hellre att han spelar tufft och tar och ger smällar.

Se höjdpunkterna från Motala–Edsbyn här

Nicklas Ögren slår ifrån sig kritiken från Simon Jansson.

– Det är upp till domaren att ta utvisning, men jag tycker att han plockar för väldigt mycket i dag. I så fall är det många som filmar. Han får tycka vad han vill, jag bryr mig inte så mycket.

Är du en filmare?

– Nej, men jag kan hålla med om att det inte ska vara en utvisning. Men det är domaren som dömer, så är det, säger Nicklas Ögren, vars Motala nu har en "betydelselös" match mot Sandviken klockan 17.30.

– Surt som fan. Vi står upp bra, men våra egna misstag avgör och Edsbyn har några som är bra enskilt. Vi lägger oss inte platta och dör utan vill avsluta turneringen med en match att bygga vidare på.

För Simon Jansson och Edsbyn väntar ett gruppavgörande möte med VSK på lördagskvällen. Mittfältsstjärnan har tidigare dragits med fotproblem, men ger lugnande besked inför fortsättningen.

– Den känns bättre och bättre. Så här bra kändes inte i går, så det är positivt. Jag var rädd att det skulle vara sämre i dag, men det känns helt okej.

För att kunna gå hela vägen tycker Simon Jansson att Edsbyn behöver bli stabilare i matcherna.

– Tempot går lite upp och ner och vi behöver spela med högt tempo. När vi gör det bra så gör vi det riktigt bra och jag anser att vi kan slå alla lag, säger han.

Matchfakta – Svenska cupen

Motala–Edsbyn 1–3 (0–2) (grupp B)

Målen: 0–1 (4) Jonas Edling (Simon Jansson), 0–2 (5) Simon Jansson (Tuomas Mättä), 1–2 (37) Jonas Enander (Philip Florén), 13 (60) Tuomas Määttä (Jonas Edling).

Hörnor: 2–7.

Utvisningar: Edsbyn 3x6, Motala 4x6.

Domare: Christoffer Aidesjö.

Publik: 200.