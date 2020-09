Efter mer än 60 år – macken på Heden försvinner: "Jag tycker det är bedrövligt"

Sedan slutet av 50-talet har det gått att fylla tanken på Heden. Då hette macken Caltex, sedan blev det Texaco. Men nu försvinner pumparna, som sedan 1996 burit Preems logotyp.

– Det har förts en dialog med de ansvariga för den här stationen. Där man har haft en löpande diskussion om att säga upp avtalet, säger Dani Backteg.

För ett tiotal år sedan gjordes macken om till en automatstation. Butiksdelen drevs vidare i ett par år via ett franchiseavtal med Time, innan den på grund av bristande lönsamhet slog igen i december 2011.

Andreas Rapp jobbade på macken i närmare 20 år och drev den själv i åtta av dessa, fram till att den gjordes om till automatstation. Och han är kritisk till att den nu avvecklas.

– Jag tycker det är bedrövligt att dom lägger ner pumparna. Hoppas nån kan greja med nåt annat bolag så det finns bränsle där framöver.

Men så lär det inte bli. Preem planerar att under senhösten demontera all drivmedelsutrustning, både ovan och under mark, och därefter återställa marken enligt gällande arrendeavtal, enligt presschef Dani Backteg.

– Förhoppningen är att merparten av kunderna och volymerna ska flyttas till anläggningen på Hotellgatan, säger han.

Byggnaden och den mark där macken ligger ägs i dag av Jörgen Wikström, som har för avsikt att nyttja privat.

"Kanske det blir nån sorts kiosk/affär uppe men just nu bara privat", skriver han i ett meddelande till tidningen.