Efter långa frånvaron – här är glädjebeskedet: "Stor chans att han spelar"

I torsdags var Tatu Ässämäki hemma i Jyväskylä i Finland för en sista magnetröntgen av sitt skadade knä. Och det var ett glädjebesked för Broberg. I fredags var han tillbaka i Söderhamn och tränade med laget.

– Han (läkaren) kollade på bilderna och svaret jag fick var att jag kan gå in till hundra procent i träning och match igen. Det känns fantastiskt bra. Jag har vilat i nästan sju månader och är fruktansvärt sugen att spela, säger Ässämäki.

Den 22-årige försvarsspelaren gjorde en operation våras och har fått följa laget från sidan av isen under hela försäsongen.

– Det var i en match mot Villa som jag blev skadad. Men jag spelade klart hela säsongen ändå. När jag sedan kom tillbaka till Finland fick jag väldigt ont när jag började träna igen.

Tränaren Svenne Olsson:

– Det är välbehövligt för för oss att få in Tatu i truppen. Det är stor chans att han spelar på lördag. Det blir hans första match för säsongen och mot Villa direkt. Men det är bara in i hetluften. Det är lika bra. Han har varit med och åkt skridskor ändå sedan han kom i september och är inte helt blank även om han säkert behöver fyra-fem matcher för att komma in det ordentligt.

Även lagkaptenen Magnus Fryklund närmar sig en comeback efter att ha missat de två senaste matcherna mot Edsbyn och Vetlanda.

– Ambitionen är att han också ska vara tillbaka. Vi får se hur ljumsken svarar och han hade nog kunnat spela i tisdags också. Men han måste få lite mer tid på sig, säger Svenne Olsson.