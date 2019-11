Efter klubbens drömvecka – stjärnans vädjan till Bollnäs kommun: "Bättre vi löper med än mot varandra"

Se höjdpunkterna från Bollnäs–AIK här

Bollnäs start på säsongen på Sävstaås IP hade knappast kunnat börja bättre. Isen har legat blank och spelklar i en vecka. På dagtid har den under veckan fyllts av höstlovsbandy med 72 barn från olika delar av Sverige. Just nu pågår även ungdomsturneringen AlfaMark Mini World Cup som lockar runt 400 besökare till Bollnäs bara sett till spelare, ledare och föräldrar – och på fredagskvällen fick A-laget en drömstart på säsongen via en 3–0-seger mot AIK inför drygt 3 300 åskådare.

På lördagsförmiddagen vände sig Bollnäs storstjärna till Facebook.

I ett längre inlägg hyllar Per Hellmyrs, som har godkänt att Bandypuls publicerar delar av texten, klubben som har lyckats ro den intensiva veckan i hamn. Han skickar även en vädjan till stadens politiker och invånare.

"Kan man åstadkomma allt detta med att fortfarande utöva sporten utomhus, tänk vad man skulle kunna göra med en hall på stan (bandy, mässor, konserter etc) och vad det i längden bidrar till för Bollnäs kommun" skriver han.

Hellmyrs är också kritisk till alla turer med överklaganden mot den bandyhall som är tänkt att byggas på SJ-området.

"Lägg ner! Har väl aldrig sett maken till bakåtsträvande. (...) Ni politiker som ägnar tid åt att tjafsa om parkeringsplatser eller på annat sätt uttrycka ett motstånd: Lägg ner! Det är ju som taget ur Småstadsliv. Ägna tiden åt sådant som för Bollnäs kommun framåt och gör den attraktiv. Vi lever här och nu, bidra till att det blir så bra som möjligt" skriver han i inlägget, som gillas och delas av många.

Som fostrad i Edsbyn konstaterar Per Hellmyrs också:

"Jag som är född och uppvuxen i grannkommunen märker tydligt att många (inte alla) av befolkningen i Bollnäs inte unnar varandra någonting. Varför då undrar jag? Varför kan man inte unna någon annan framgång och utveckling? Inom politiken, näringslivet men också inom kommunens föreningsliv och dess olika idrotter. Tänk tvärtom istället, då kommer folk börja unna dig framgång och utveckling i slutändan. Bättre vi löper med varandra än mot varandra."

Bandypuls har ringt Per Hellmyrs utan att nå honom den vägen. Dagen efter premiärsegern mot AIK agerar landslagsstjärnan nämligen sargvakt och bollkalle under AlfaMark Mini World Cup.