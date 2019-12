Efter hustruns död – nu är artisten tillbaka: "Är ingenting man kan ha strategier för"

Han slog igenom med countryrockgruppen The Thousand Dollar Playboys, under 90-talets andra hälft, men har sedan 2002 varit verksam som soloartist. Innan nu aktuella The Folk Companion har han släppt fem soloalbum.

För två år sedan gick Lars Bygdéns fru bort i cancer, och på förra höstens album Dark Companion skildrade han sin tillvaro från det att de fick sjukdomsbeskedet tills hon avled.

– Det är ingenting man kan ha strategier för. När man går igenom tunga tider, så gör man det man är tvungen till. Så ser jag på det, säger Lars Bygdén.

Upplevelsen gav plattan en mörk, kall, påträngande och suggestiv ton, beskriver han. Mer eller mindre omedvetet har musiken varit ett sätt att bearbeta hustruns död.

– Man tänker inte att "nu ska jag sätta mig ned och bearbeta känslor". Det gör man väl, utan att man tänker på det. Man öser ur det man har i livet. När man har varit med om någonting sånt som jag har varit med om, när man håller på med det som jag gör, så är det naturligt att man skriver om det. Det vore ju konstigt annars.

På det färska minialbumet The Folk Companion, som släpptes i början av november, har ljuset börjat återkomma, och Lars Bygdén beskriver musiken som varm, jordnära och vacker.

Redan under arbetet med Dark Companion inledde han ett samarbete med folkmusikerna Emma Ahlberg Ek på fiol och gitarristen Daniel Ek. Ett samarbete som fortsatt, och på den nya skivan får folkmusiktonerna stor plats. Av albumets fem spår är två nyskrivna medan tre är tidigare släppta låtar som fått nya, folkmusikdoftande arrangemang. Och att färga sina låtar med folkmusik är någonting Lars Bygdén kommer att fortsätta med.

– Det kommer nog att vara en del av det hela. Emma och Daniel är ju med på några låtar på Dark Companion, så det är en del i det jag håller på och utvecklar.

Spelningen på Unitis i Ljusdal är ett av endast två framträdanden Lars Bygdén gör i december. Det andra äger rum dagen efter, i hans gamla hemstad Sundsvall.

– Nu när det är lite folkmusik, så vill man ha en spelning någonstans i Hälsingland, som för mig i alla fall är folkmusikhjärtat, säger han.