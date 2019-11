Efter husflytten – hembygdsgård vill kombinera nutid med historia: "Ska ha både logdans och kurser"

Solen lyser upp den gamla hembygdsgården. Sedan i somras har det arbetats hårt för att få ihop husbyggnaden med den nya husgrunden. Stenmuren som lagts längs tomtgränsen på framsidan av gården, ramar in och höjer upp. Här ska gräsmattor läggas.

Den bondgård som tidigare funnits på platsen brann ner 1926.

– Min moster har berättat om hur de stod på skolgården och tittade när det brann. Det var alldeles förskräckligt. En häst brann inne, berättar Birgitta Hallin Olsson, Undersviks hembygdsförening.

Bondgården byggdes aldrig upp igen och familjen lämnade platsen som växte igen.

När arrendet för hembygdsgården började löpa ut kom Lena Bergqvist på idén att flytta byggnaden hit. Många krafter har sedan hjälpts åt att röja bort skog och sly för att återfå en gårdsplan på platsen, som är en kulturplats.

– Hembygdsgården är byggd på 1830-talet och därmed tillräckligt gammal för att få stå här. Det känns som att den skulle ha stått där i all evighet, säger Birgitta.

Hon låser upp den senapsgula dörren. Huset transporterades till platsen på en självgående trailer i juli under stor uppmärksamhet. Många samlades för att se husbyggnaden rulla iväg, och flytten gick precis så lugnt till som flyttledare Tommy Nylundh lovat.

Läs också: Läs också: Bidragspengar gör det möjligt – nu ska hembygdsgården flyttas: "Platsen är väldigt bra" och Hembygdsförening får en halv miljon kronor – gård flyttas till sommaren: "Vi är väldigt tacksamma"

– Vi behövde inte ens ta ur glasen ur skåpen, säger Lena Bergqvist och öppnar skåpluckorna i köket.

Porslinet står kvar. Orört. Det enda som hände när huset sattes ned var att var att en planka föll ut, troligen underifrån. På den hittades ett bomärke som en hälsning från svunna tider.

Nu återstår städning och lite plock inne i huset. Utanför är det större saker på gång. På stengrunden som tidigare hållit upp ladugårdsbyggnaden byggs en scen för kommande evenemang, och en bit nedanför rustas den stora logen för fullt.

Den klarade sig undan lågorna 1926, och ska nu få in faciliteter som el och vatten. Men först ska byggnaden tätas. Fönsterluckorna ska bytas mot fönster och en dörr från Stiftsgården ska sättas in. Logen ska främst användas under sommarsäsongen.

– Vi börjar med byggnadsvård, så att den står i 200 år till. Målet är att renoveringen ska vara klar i mitten av april. Sedan kan vi göra lokalerna klara på insidan och fixa möjligheter till ljud och bild. Vi ska också göra i ordning ett arkiv dit människor kan komma och forska, säger Katarina.

Lokalen har högt till tak och det kommer att byggas till en liten köksdel. Under sommaren har de pratat med företag och föreningar i bygden för att ta reda på vad folk vill ha.

– Det ska vara en samlingslokal för alla i bygden. Vi ska anordna evenemang som har med vår inriktning att göra och knyta ihop historien med den nya tiden, säger Katarina Wådell.

Hembygdsgården kommer att invigas i sommar under Undersviksveckan.