Efter galet aprilväder på torsdagen – så blir vädret i helgen

Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo, berättar att det kommer kunna fortsätta blåsa under i Hälsingland under fredagsmorgonen, med friska vindar, dock inte lika kraftiga som under natten före.

Under fredagen kommer det frampå dagen att klarna upp och bli en dag med ganska soligt väder i hela landskapet.

Vinden kommer avta och det blir en kall natt. Lördagen blir inte särskilt spännande vädermässigt – det kommer att vara klart på morgonen men det kan bli molnigare under dagen. Temperaturerna kommer ligga på uppåt 4-5 plusgrader i östra landskapet, medan det inåt landet kan ligga på 1-2 plusgrader.

Natten mot söndagen kommer också bli kall, men mildare luft är på väg. På söndagsmorgonen finns det risk för snö som kan övergå i regn, men inga större mängder. Det kommer vara betydligt varmare än dagen före, uppåt 7-8 grader.

Det är lite för tidigt för att säga särskilt mycket om påsken – men tendensen är att den åtminstone inleds med uppehåll och relativt varmt väder, säger Per Holmberg.