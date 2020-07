Efter fyra säsonger i allsvenskan – nu flyttar Norin hem: "Målet är ju självklart att vinna serien"

Sommaren 2014 sa Sandra Norin hejdå till familjen i Forsa och hennes moderklubb Hudik/Björkberg IBK. Även om kontraktet ännu saknar en signatur är det ingen tvekan om vart den ex-allsvenska spelaren återfinns i höst.

– Jag kände att jag ville komma hem igen, komma närmare familjen och så. Sedan är ju Hudiksvall helt fantastiskt, man märker verkligen det när man bor borta under en längre tid, säger Norin.

Efter fem säsonger i Sundsvalls IBF tackar Norin för sig och återvänder alltså till Hudiksvall. Sejouren i Sundsvall toppades säsongen 18/19 med ett kval till SSL, ett kval där Sundsvall misslyckades.

Sandra Norin har arbetat som elevassistent på skolor under innebandysäsongen. När sommaren kommit och hon som lärare blev överflödig har hon arbetat i olika butiker. Arbetet som elevassistent var Norins enda alternativ under säsongen för att kunna avsätta helgerna till matcher. Att alltid behöva anpassa schemat efter innebandyn var något som tärde på henne den sista tiden.

– Innebandyn tog alldeles för mycket tid kände jag. Eftersom vi i Sundsvall var det laget som låg längst söderut blev det enormt långa bortaresor till Luleå, Umeå och Skellefteå.

– Jag kände att jag inte vill lägga all den tiden som krävs för att spela på en allsvensk nivå just nu. Sedan om jag känner annorlunda någon gång i framtiden låter jag vara osagt, men just nu är jag nöjd med att faktiskt ha någon ledig timme i veckan, skrattar Norin fram.

Med lägenheten i Hudiksvall och arbetet på ICA Maxi försöker Sandra Norin göra sig hemmastadd i sin gamla hemort. Och även om mycket är sig likt är märker Norin en stor förändring.

– Det är sjukt, det känns inte som jag var i Sundsvall så himla länge. Men när jag flyttade upp dit var jag typ yngst i laget och nu är jag en av de äldsta, skrattar 22-åringen fram.

Efter fem säsonger i Sundsvall och spel på Allsvensk nivå under fyra av säsongerna är det en rutinerad spelare som vänder hem till Hudik/Björkberg.

– Jag har vuxit enormt som spelare i Sundsvall. Den träningsmiljön vi hade där och all tuff försäsongsträning har verkligen utvecklat mig, säger Norin.

Just nu är även Hudik/Björkberg inne i en tuff försäsongsperiod och trots att hon inte skrivit på kontraktet så tränar Norin med laget. Tyvärr om man frågar spelaren själv.

– Haha, ja jag är ju inte jätteförtjust i gym precis. Nu har jag ju äntligen tagit beslutet att komma hem så ja, jag vill bara in i hallen. Doften av Håstaholmen - den är ju guld värd, berättar Norin.

Vad hoppas du kunna bidra med till laget?

– Det är ju framförallt erfarenheten från att ha spelat i allsvenskan. Försöka utmana mig själv och alla att höja tempot på träningar och allt vi gör. I form av personliga poäng har jag ju inga mål eller så, jag är ingen spelare som kollar matchprotokollet, det enda viktiga är att mitt lag vinner, säger Norin.

Vad är ert mål med säsongen? Har ni hunnit pratat ihop er inom laget?

– Målet är ju självklart att vinna serien precis som tjejerna gjorde förra säsongen.

– Sedan har vi ju pratat om att i framtiden etablera oss i allsvenskan. Men vilken säsong vi känner oss redo för det får vi se i framtiden, det är ett väldigt stort glapp mellan allsvenskan och division 1 och när vi går upp vill vi känna att vi är helt förberedda, avslutar Norin.

Tränaren Anton Ericsson är väldigt nöjd över sitt rutinerad nyförvärv.

– Det betyder jättemycket för laget. Vi får in en otroligt vuxen och duktig spelare. Sandra besitter en jättebra speluppfattning, den är faktiskt så bra att jag kan komma att använda henne på flera olika positioner beroende på motstånd och situation i matcher, säger Ericsson.

Hudik/Björkberg tappar fjolårets lagkapten Hanna Ahlgren som flyttar, men i övrigt är truppen intakt för Ericsson. Förra säsongen vann laget division 1 i överlägset stil, men valde sedan att tacka nej till kvalplatsen upp till allsvenskan. Men blir det kvalspel även denna säsongen kommer laget att tacka ja till chansen.

– Vi har satt som ett krav på oss själva att vi ska till kvalspelet och sedan ta oss igenom första omgången. Vi har ett väldigt ungt lag så det är ingen stress med att vi måste gå upp denna säsongen, men får vi chansen kommer vi ta den.

– Går vi till kval och slutar där som segrare, då har vi gjort det rätt och då förtjänar vi också att gå upp, säger Ericsson.