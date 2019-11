Efter fjolårets succématch – nu samlas pengar in till behövande barn igen: "Blev lite tagna"

Redan för två år sedan arrangerade Gluggens IF den första välgörenhetsmatchen i innebandy. Motivet var att samla in pengar till julklappar till behövande barn i Söderhamns kommun. Då ramlade 7 000 kronor in.

I samma match förra året samlade Gluggen och Söderhamns IBF in hela 20 000 kronor.

– Det var många företag som deltog, både med pengar och bidrog med priser till vårt lotteri. Det var känslosamt när man kunde lämna över pengarna till Svenska kyrkan, säger Maria Olsson, Gluggens IF.

Pengarna skänks till Svenska kyrkan och sedan vidare till familjer i behov, för att barnen till exempel ska kunna få julklappar.

– Förra året var det en tjej som fick bjuda sina vänner på bowlingkalas. Det hade varit en dröm och hon var jättelycklig. Vi blev alla lite tagna när vi hörde om den historien. Då blir det väldigt tydligt och nära och man förstår varför man gör det här, säger Maria Olsson och fortsätter:

– Och det är just det vi vill. Inte att det går till mat eller kläder, som man kanske kan få hjälp med på andra ställen, utan det ska gå till det där lilla extra.

I år blir det inget Söderhamnsderby – men väl ett spännande hälsingederby då FBC Bollnäs pojklag födda 2006 kommer på besök och möter Gluggens 06/07:or.

– Det finns ju lite rivalitet där också och vi har sagt till Bollnäs att de ska ta med sig så många släktingar och vänner de kan. Vi vill att det ska bli mycket folk på läktarna och en härlig stämning, säger Maria Olsson.

För spelarna brukar också matchen vara något utöver det vanliga med välfyllda läktare och en spektakulär intro-show.

– Ja, de är inte riktigt vana vid det och de tyckte att det var häftigt att få spela med fyllda läktare. Vi jobbar också på pausunderhållning och det kommer bli med lokal förankring även i år, berättar Maria Olsson.

TV: Se introt och segermålet från fjolårets derbydrabbning

I fjol vann Söderhamns IBF derbymatchen med 4–2. Men välgörenhetsmatchen är en match där det finns så många fler vinnare än bara ett av lagen.

– Verkligen. Och det är nyttigt för våra spelare att veta varför de spelar den här matchen och det har de verkligen tagit in. Det finns omkring 700 barn i Söderhamn som lever på gränsen till fattigdom, och det kan vara någon på deras skola eller i deras klass fast de inte vet om det. Men visst, när det väl är match då är det match, säger Maria Olsson med ett skratt.

30-årsjubilerande Gluggen hoppas nu att insamlingen kring årets välgörenhetsmatch kan landa runt fjolårets summa. Och redan över en månad innan evenemanget har flera företag flaggat för att man kommer att skänka pengar och priser till matchen.

– Vi har redan nu börjat få in bidrag. Och en sådan här gång är alla bidrag välkomna, stort och smått från både företag och privatpersoner. Bara att besöka matchen och köpa fika är att bidra, säger hon.