Efter ett milt november – nu väntar ett rejält väderomslag: "Blir stökigt"

Temperaturen är ovanligt mild för att vara november. I Gävleborg har temperaturen varit mellan fem och sju grader över det normala. Men de kommande dagarna väntar ett plötsligt väderomslag som bjuder på både kraftiga vindbyar och snöfall.

– Det är kyligare luft på väg in och redan under natten mot torsdagen kommer en hel del snö att dra in norrifrån. Längs kusten väntas det som blötsnö och regn men längre in i landet blir det framförallt som snö, säger Maria Augutis, meteorolog på Stormgeo.

Samtidigt har SMHI gått ut med en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar i Gävleborgs län under torsdagen. Enligt varningen kan de sydvästliga vindarna blåsa upp mot 21 meter per sekund vilket ger en risk för att grenar och enstaka träd knäcks. Vindbyarna kan också skapa problem för höga fordon i trafiken, innan det förväntas mojna under sen eftermiddag och kväll.

– Det blir ett stökigt väder som kan ställa till det lite i trafiken. Det gäller att vara riktigt försiktig i trafiken och om man inte har bytt till vinterdäck så är det dags att göra det, säger Maria Augutis.

Väderomslaget kommer sedan fortsätta över helgen och varierar då mellan varmt, kallt, soligt och blött.

– Under fredagen stabiliserar sig vädret och det spricker upp och kan bli soligt med en temperatur runt nollan. Men redan på lördagen är det mer snö på väg in innan det lugnar ner sig igen. Ett riktigt varannandags-väder,

Hur mycket snö förväntas det komma?

– Det är svårt att säga. Det blir inte så stora mängder under torsdagen men ett par centimeter kan man nog räkna med. Det kraftigaste snöfallet ligger norr om Hälsingland, säger Maria Augutis.