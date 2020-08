Efter en vår på distans – gymnasieeleverna kickar igång höstterminen: "Varit mer flexibelt att jobba hemifrån"

Våren har minst sagt sett annorlunda ut för alla gymnasieelever runt om i landet, när skolorna tvingades snabbt att ställa om till distansstudier.

– Det har varit mer flexibelt att jobba hemifrån. Alla ämnen har fungerat bra på distans, förutom spanskan som jag redan hade svårt för, säger Linn Reineborn.

Hon och hennes kompis Alma Strömstedt är båda från Hassela och pluggar på Bromangymnasiet i Hudiksvall, men nu i sommar jobbar de båda på Hasselamacken.

Under skoltiden bor de i stan i varsitt boende så ofta de kan, men under våren när all undervisning skett på distans har de passat på att vara hemma i Hassela.

– På skolan blir det lätt att man pratar mycket av tiden, men jag har aldrig jobbat så här bra förut. Nu har jag haft mycket mer tid till att göra annat också, säger Alma Strömstedt.

– På vissa luncher och håltimmar har vi stuckit iväg och ridit eller tränat, och det har varit jättekul, tillägger Linn Reineborn.

Två veckor innan regeringen fattade beslut om distansstudier för gymnasie- och högskolor, var Bromangymnasiet en av få skolor som stängdes av smittskyddsläkare. En person som vistats på skolan hade bekräftad covid-19 och alla elever och personal fick sitta i karantän i två veckor.

– Det blev kaos och det kändes inte som skolan var så förberedd på det. Och det var verkligen tråkigt att sitta i karantän också, säger Linn Reineborn.

Både hon och Alma Strömstedt tycker att distansstudierna har fungerat förvånansvärt bra för dem, men för andra som redan har svårt i skolan tror de att det kan ha varit tuffare.

– Jag tror att det är viktigt att ha en bra kontakt med lärarna och man kanske tappar det när man pluggar på distans. Men skolan har tagit in elever som har haft det svårt i små grupper och det har varit jättebra, säger Alma Strömstedt och fortsätter.

– Det var en uppgift som jag höll på med i tre dagar, men förstod ingenting även om läraren förklarade flera gånger på telefonen. Så jag åkte till skolan en dag, fick hjälp direkt där och blev klar på en dag.

Det som Alma Strömstedt och Linn Reineborn har saknat mest med att fysiskt vara i skolan är att träffa kompisarna och lärarna. Det är också det som de längtar tillbaka till nu när skolstarten börjar.

Men de känner också en liten oro för hur det kommer gå med smittspridningen i skolan.

– Det känns lite riskabelt att komma tillbaka, men jag hoppas att skolan kommer lösa det här på ett bra sätt, säger Alma Strömstedt.

De tror också att pandemin har fått skolan att tänka i nya banor framöver.

– Nu vet de att det fungerar på distans, så om någon har symtom kan den personen vara med ändå och slipper missa så mycket i skolan, säger Linn Reineborn.