Efter derbyseger mot Föne – nu är Tallåsen med att slåss om seriesegern

Det var laddat för derby på Movallen i Föne under lördagen då hemmalaget tog emot Tallåsens IF i herrarnas division 5. Någon het derbykänsla blev det aldrig under matchen som Tallåsen vann med 0-2. Och med tre viktiga poäng i bagaget är laget i allra högsta grad med att slåss om seriesegern.