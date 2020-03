Efter coronaförbudet: Det händer med evenemang i Hälsingland – flera riskerar att ställas in eller begränsas

Lista på hur arrangörerna löser några av Hälsinglands populära evenemang finns längst ner i artikeln.

Regeringen har på hemställan från Folkhälsomyndigheten beslutat att förbjuda publika evenemang med över 500 deltagare. Beslutet gäller tills vidare. Syftet är att försöka stoppa en allmän samhällsspridning av det nya coronaviruset.

Beslutet fick omedelbara konsekvenser. Redan under gårdagen stoppades publik från att delta i bandyslutspelet – något som kan innebära en stor ekonomisk smäll mot hälsingeklubbarna.

Den andra sektorn som kan drabbas hårt av förbudet är kulturen.

Den klassiska Motorrevyn i Bollnäs, som arrangeras i slutet av april, firar 40-årsjubileum i år.

Nu är det osäkert hur det blir med tillställningen – som brukar locka ungefär 3 500 personer. Efter onsdagens beslut från regeringen blev arrangören Christer Edströms nedringd av utställare och andra oroliga.

–Det här är ju riktigt tråkigt. Jag har bränt en massa pengar på förberedelserna, så för mitt bolaget riskerar det att bli ett stort minus. Men vi har sagt att vi avvaktar tills den 25 mars innan vi tar ett beslut om mässan, säger han.

Christer Edströms förhoppning är att mötesrestriktionerna som regeringen beslutat om kan hävas i tid för att genomföra mässan.

På Kulturhuset i Bollnäs arrangeras flera konserter och evenemang i månaden. Med allt från ett tiotal i publiken till upp emot 600 personer för de större konserterna.

Enligt Emil Westberg, producent Kulturhuset, kommer de planerade arrangemangen att genomföras. Dock begränsas antalet biljetter så att det inte blir fler än 500 deltagare – inklusive personal och medverkande på scen.

– Sedan finns det en risk att folk stannar hemma på grund av rädsla. Men det är inget vi kan agera efter. I första hand är vi till för våra besökare och ska fortsätta erbjuda trygga och säkra evenemang. Därför följer vi också alla rekommendationer från myndigheterna, säger Emil Westberg.

Även evenemangen på Söderhamns teater kommer att köras som planerat. Fredag den 13 mars spelar till exempel Ebbot Lundberg en utsåld konsert.

– Den blir av. Vi kommer inte att ställa in några arrangemang. Teatern har bara 240 sittplatser, säger kulturkonsulent Anton Larsson.

Nöjesetablissemanget Club Oscars i Söderhamn har flera konserter planerade de kommande veckorna. Bland andra med Tomas Di Leva, Jireel och Kaliffa.

Enligt arrangören Tomas Lingman har Thomas Di Leva själv gått ut på sina sociala medier och berättat att han skjuter upp sin vårturné.

I övrigt planerar dock Club Oscars att genomföra sina övriga arrangemang, men kommer att sänka publikgränsen så att evenemangen inte överskrider 500 deltagare.

– Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och kommer att gå ut med aktuell information på våra sociala medier. Situationen kan ändras när som helst, säger han.

Nästa vecka, den 19 mars, var det tänkt att Ung Företagsamhet skulle arrangera sin länsmässa i Söderhamn. Ett arrangemang som vanligtvis lockar upp emot 1 000 gymnasieelever, lärare och annan personal från hela Gävleborg.

På torsdagen kom beskedet att mässan ställs in.

– Hälsan för deltagarna går först. Så det finns inget annat alternativ. Det känns naturligtvis väldigt tråkigt. Många elever som driver UF-företag siktar just mot den här mässan och förbereder sig under hela skolåret, säger Anna Leima, regionchef för Ung Företagsamhet Gävleborg.

Tävlingsmomenten på mässan ska emellertid genomföras, för att de vinnande eleverna ska kunna gå vidare till SM i Ung företagsamhet i maj.

– Vi får återkomma till exakt hur vi ska genomföra det. Vi sneglar på om det går att göra någon digital variant, säger Anna Leima.

På grund av coronaviruset och regeringens beslut blir det heller ingen föreställning med komikern Robert Gustafsson och John Lindberg Trio på Aktivitetshuset i Hudiksvall på lördag. Köpta biljetter kommer att lösas in av arrangören.

– Det här påverkar allt vi gör. Gränsen på femhundra personer nosar våra evenemang på hela tiden, säger Pär Eriksson på Aktivitetsfabriken AB.

Däremot kommer restaurangen öppnas som planerat efter en ombyggnation av nya krögarna eventföretaget Falun/Rättvik Bowling & Krog.

Nästa stora evenemang på Aktivitetsfabriken är motorklubben Midnight cruisers tioårsjubileum som är planerat till den 28 mars.

Regeringens stopp gäller tills vidare. Aktivitetsfabriken samlar dagligen in all information de kan, för att på tisdagar fatta beslut om kommande helgs evenemang ska ställas in eller inte.

Men om vi tar in 475 personer och någon blir smittad, så känns det ganska dumt

– Gränsen verkar tydlig. Men om vi tar in 475 personer och någon blir smittad, så känns det ganska dumt, säger Pär Eriksson.

Den 8 maj arrangeras Hyllagalan i Hudiksvall, som drar över fem hundra besökare och är även den i farozonen för att ställas in konstaterar Pär Eriksson på Aktivitetsfabriken i Hudiksvall.

Hudiksvalls kommun har fattat beslut om att för närvarande inte planera in några nya evenemang. Däremot gick det inte att få ett besked på torsdagsförmiddagen om kommunen ställer in verksamheten på Mulle Meck eller om det blir barnteater på Kulturhuset Glada Hudik på lördag som planerat.

Friskolan Hudikskolan har en mycket populär Vårjippo - Blåljusdag som lockade över fem hundra besökare ifjol. Nu har Hudikskolan beslutat att ställa in det kommande evenemanget som skulle ha hållits den 21 mars.

I Nordanstig ställs en planerad företagsmässa i Bergsjö in med anledning av coronaviruset.

Så agerar några av de större kulturarrangörerna i Hälsingland:

Nedan listar vi hur några arrangörer löser situationen med några av de kommande evenemangen i Hälsingland:

Kulturhuset, Bollnäs: Planerade evenemang genomförs. Deltagarantalet begränsas till under 500 personer.

Motorrevyn, Bollnäs: Arrangeras den 18-19 april. Beslut om mässan körs eller ställs in tas i slutet av mars.

UF-mässan, Söderhamn: Ställs in. Skulle ha arrangerats i tennishallen i Söderhamn den 19 mars, med elever från hela Gävleborg.

Club Oscars, Söderhamn: Sänker gränsen för antalet gäster så att evenemangen inte överskrider 500 deltagare. Konserten med Thomas Di Leva, 4/4 , skjuts på framtiden efter artistens önskemål. I övrigt genomförs planerade arrangemang.

Söderhamns teater: Planerade evenemang kommer att genomföras.

Aktivitetshuset, Hudiksvall: Ställer in evenemanget med komikern Robert Gustafsson och John Lindberg Trio på lördag den 14 mars. Oklart hur senare arrangemang påverkas.