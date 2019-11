Efter bottennappet senast vann HHC igen – men gjorde bara två mål trots närmare femtio skott: "Det är för dåligt"

I onsdags stod Hudiksvalls HC för ett riktigt bottennapp hemma mot Vallentuna. Gästerna ledde med 4–0 efter två perioder och HHC kom aldrig närmare än 2–4.

På lördagseftermiddagen var det match igen och då blev det en 2–1-seger borta mot Hammarby.

– Det var skönt att studsa tillbaka och vinna igen. Det behövde vi efter förra matchen för då var det inte bra, säger Jesper Wiberg.

Knappt fjorton minuter in på den första perioden tog HHC ledningen. Det i powerplay genom Henrik Marklund som gjorde sitt åttonde mål för säsongen.

– Ja, precis vi tar ledningen där i första och sen tycker jag att vi kontrollerar matchen rakt igenom. Vi har en hel del lägen och egentligen är det väl närmare 5–1 till oss än 2–2, säger Jesper Wiberg.

Skottstatistiken vann HHC med hela 45–18, men det blev alltså bara två mål framåt.

– Vi måste upp med skärpan i avsluten, absolut. Det är för dåligt att bara göra två mål på 45 skott. Samtidigt gör vi en bra bortamatch och vinner med 2–1. Vi tar tre poäng och det är det som räknas. Sen finns det så klart en hel del att slipa på, säger Jesper Wiberg.

Just Jesper Wiberg gjorde 2–0-målet i början av den andra perioden.

– Det är Pettersson (Alexander) som trampar in bra på kanten och jag kom släpande in som trea i slottet. Jag fick pucken på bladet och så var det inte så mycket mer med det. Det var bara att trycka in pucken, säger han.

Jesper Wiberg är ett av säsongens nyförvärv och kom senast från division 1-laget Lindlövens IF. I HHC-tröjan har han nu stått för fem mål och tre assist på tretton seriematcher.

– Jag trivs jättebra. Jag bor ju kvar uppe i Sundsvall och pendlar varje dag och vi är ett gäng som åker därifrån. Det fungerar jättebra tycker jag. Det är verkligen en seriös förening som vill framåt och jag tycker att det passar mig bra, avslutar han.

MATCHFAKTA

Hockeyettan östra

Hammarby IF–Hudiksvalls HC 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

Mål, första perioden: 0-1 (13.45, PP) Henrik Marklund (Adam Byström Johansson, Markus Kinisjärvi).

Andra perioden: 0–2 (3.06) Jesper Wiberg (Alexander Pettersson, Jonas Lindström), 1–2 (9.48) Hampus Berg (Niclas Rosenberg, Emil Mäki).

Skott: 18–45 (8-16, 4–14, 6–15).

Utvisningar: Hammarby IF 3x2 min, Hudiksvalls HC 3x2 min.

Domare: Henrik Fluch.

Publik: 185.