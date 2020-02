Efter bombhotet – verksamhet som vanligt: "Vi har rutiner för stöd och hjälp om så behövs"

Under fredagen utrymdes individ- och familjeomsorgens lokaler i Bollnäs efter att en person ringt in ett bombhot. Under måndagen arbetade personalen emellertid på som vanligt igen.

– Vi fick klartecken från polisen redan på fredagseftermiddagen att det var lugnt att arbeta som vanligt den här veckan, säger Tina Mansson Söderlund, socialchef i Bollnäs.