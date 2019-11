Efter bleka insatsen – Edsbyn lämnade Sävståas i rekordfart: "Hade målat upp en annan bild"

LIVE: Se intervjuer och analyser från derbyt – vi sände direkt från Sävståas

Efter tre raka krossar mot Västerås, AIK och Vänersborg så var det dags för säsongens första derby mot Bollnäs.

Och på förhand var Edsbyn favorit, sett till de prestationer laget hade bakom sig.

Men på Sävstaås blev det några lass grus för mycket i lagmaskinen, som efter en fartfylld inledning tappade mer och mer ju längre matchen led.

SNABBANALYS: Wesths mål satte tonen i första derbyt

– I inledningen startar vi ganska bra men ju längre det går ju mer tar Bollnäs över. Totalt sett skapar vi för lite heta målchanser och får för lite folk med i anfallen. Det är en nyckel om man möter ett hårt jobbande lag som ofta hamnar lågt, säger Magnus "Kuben" Olsson, besviken efter förlusten som han menar var onödig.

– Först och främst är det nån del i hjärnan som inte är påkopplad och vi blir för raka i vårt spel, vi spelar för lite med varandra. Det är fascinerande med lagidrott ibland. Jag vet inte, men det är väl möjligt att man spelat bra och nån del i hjärnan blir för avslappnad. Det räcker på den här nivån.

Edsbyn tog ledningen på ett slumpmål genom Simon Jansson i den 25:e minuten. Men Bollnäs kom tillbaka och efter två raka mål från Andreas Westh var det hemmalaget som hade initiativet efter halvtidspausen.

Edsbyn fick kliva ner i skyttegravarna och freda sig innan den första anstormningen lagt sig – men när det var deras egen tur att ta upp jakten på en kvittering så fanns inte kraften eller fantasin för att luckra upp ett tätt Bollnäs.

I stället var de Christian Mickelsson som satte psykologiskt tunga 3–1, och i 90:e minuten satte Christoffer Fagerström punkt för derbyt.

Edsbyspelarna lämnade sedan isen på Sävstaås i rekordfart, besvikna och frustrerade efter en insats som inte levde upp till förväntningarna.

– Det är klart att vi hade målat upp en annan bild än att åka härifrån med tre måls marginal förlust. Det är tungt, säger Magnus "Kuben" Olsson.

Har du hunnit prata något med dina spelare?

– Det är ganska tyst och besvikelse. Vi får ta analysen internt, vi vet vad vi ska göra när vi spelar på topp. Det gäller att förstå vad som gör oss bra.

MATCHFAKTA

Bollnäs–Edsbyn 4–1 (2–1)

Målen: 0–1 (25) Simon Jansson, 1–1 (38) Andreas Westh (Per Hellmyrs), 2–1 (45, hörna) Andreas Westh (Per Hellmyrs), 3–1 (65) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 4–1 (90) Christoffer Fagerström.

Hörnor: 5–7 (4–2).

Utvisningar: BGIF 1x10 min, EIF 1x10.

Domare: Niklas Skogh.

Publik: 2 455.